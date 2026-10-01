सम्मान: विमान में दिखाया अदम्य साहस, राज्य सरकार कैप्टन स्मित मच्छार को देगी 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार'

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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पायलट को 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' से सम्मानित करेगी। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रहे विमान पर हुए हमले के दौरान 174 यात्रियों की जान बचाने में बहादुरी और साहस दिखाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मच्छार के साहस को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है और हमले में घायल होने के बावजूद यात्रियों को बचाने के उनके प्रयासों की प्रशंसा की।मुख्यमंत्री ने गुजराती में एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'इस्राइली जाने वाली फ्लाइट के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की हिम्मत को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। हमले में बुरी तरह घायल और खून से लथपथ होने के बावजूद, उन्होंने 174 यात्रियों की जान बचाने के लिए अद्भुत बहादुरी दिखाई। यह एक बेहद प्रेरणादायक और तारीफ-ए-काबिल काम है।'मुख्यमंत्री ने मच्छार को 'गुजरात का बहादुर बेटा' बताते हुए कहा कि लोग उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। पोस्ट में आगे कहा गया, 'गुजरात के इस बहादुर बेटे ने अपनी बहादुरी से गुजरात और देश का मान बढ़ाया है। उनकी रगों में दौड़ रही गुजराती भावना हम सभी को बहुत गर्व से भर देती है। उनकी असाधारण बहादुरी और इंसानियत के काम के सम्मान में, गुजरात सरकार कैप्टन स्मित मच्छार को 'विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार' देगी।उन्होंने आगे कहा कि पूरा गुजरात उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है। देश के नागरिकों की संवेदनाएं और प्रार्थनाएं कैप्टन स्मित मच्छार के साथ हैं।' पायलट के जल्द ठीक होने के लिए सोमनाथ मंदिर में एक विशेष प्रार्थना भी की गई।लोग मच्छार की बहादुरी की सराहना करने के लिए उनके घर के बाहर भी जमा हुए। हाथों में तिरंगा लिए, उन्होंने उनकी हिम्मत की तारीफ की और मांग की कि उन्हें राष्ट्रीय सम्मान दिया जाए।दरअसल, बुधवार को फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी, तभी हवा में यह घटना हुई। पायलट मच्छार पर उनके को-पायलट ने हमला किया। उसने उन्हें चाकू मारा और कथित तौर पर विमान का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की। चोट लगने के बावजूद, मच्छार कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे, जिससे यात्री और क्रू सदस्य बीच-बचाव कर सके। इसके बाद विमान का रास्ता बदला गया और उसे सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। कैप्टन को तबुक के एक अस्पताल ले जाया गया।