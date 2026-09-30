तमिलनाडु: धारापुरम उपचुनाव के लिए सीएम विजय की हुंकार, एआईएडीएमके-डीएमके पर साधा निशाना; जनता से की क्या अपील?

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जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने लोगों से एआईएडीएमके और डीएमके को सबक सिखाने की अपील की, जिन्होंने साजिश रचकर टीवीके की सरकार बनाने की कोशिशों को विफल करने का प्रयास किया था। विजय ने कहा कि दोनों पार्टियों में से किसी को भी वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि बाहर से ये दिखावा करती हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच एक अंदरूनी साठगांठ है।विजय ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, जिसमें नवजात शिशुओं के लिए हाल ही में शुरू की गई सोने की अंगूठी देने की योजना भी शामिल है, का जिक्र करते हुए कहा कि टीवीके सरकार अपने वादों को पूरा कर रही है, भ्रष्टाचार-मुक्त शासन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी सभी धर्मों को समान मानती है, टीवीके पार्टी कृष्ण जयंती, क्रिसमस और बकरीद के मौके पर लोगों को बधाई भी देगी। एआईएडीएमके विधायकों के उनकी पार्टी में शामिल होने के कारण टीवीके पर लगे 'हॉर्स-ट्रेडिंग' (विधायकों की खरीद-फरोख्त) के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम विजय ने कहा कि सत्यभामा ने टीवीके में शामिल होने से पहले ही अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।धारापुरम में जनसभा के लिए सीएम विजय कोयंबटूर सड़क मार्ग से गए। इस दौरान उनकी कारवां यात्रा रास्ते में रोड शो में बदल गई। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और आम लोग सड़क के दोनों ओर उनका स्वागत करने और अभिनेता से राजनेता बने विजय की एक झलक पाने के लिए जमा हो गए। रास्ते में लोगों ने उन पर फूल भी बरसाए। बीच-बीच में सीएम का काफिला थोड़ी देर के लिए रुकता भी रहा। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीएम की रैली में लगभग 3,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। टीवीके ने कार्यक्रम स्थल पर एंट्री के लिए क्यूआर कोड की व्यवस्था की थी। इसमें शामिल होने वालों की संख्या 5,000 तक सीमित रखी गई थी।