विधानसभा चुनाव: यूपी में जल्द प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है कांग्रेस, अजय राय की जगह किसी नए चेहरे को मिलेगा मौका

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चुनाव से पहले संगठन में जोश भरने की कोशिश पार्टी आलाकमान 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसी युवा चेहरे पर दांव लगाना चाहता है। पार्टी किसी महिला के नाम पर भी विचार कर रही है। मौजूदा विधानसभा में कांग्रेस की इकौलती विधायक आराधना मिश्रा का नाम आगे बताया जा रहा है। आराधना प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा सीट से तीन बार चुनाव जीत चुकी हैं। इससे पहले उनके पिता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी यहां से नौ बार विधायक रहे हैं।

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कांग्रेस चुनावी राज्यों में जल्द बड़े बदलाव कर सकती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की जगह किसी नए चेहरे को राज्य में पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। अध्यक्ष पद को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। इनमें राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी की बेटी आराधाना मिश्रा 'मोना' का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी तरह पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अपना इस्तीफा आलाकमान को भेज दिया है।