COVID-19 update : देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों की संख्या बढ़कर 96 पहुंची

देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले मरीजों की कुल संख्या सोमवार को 96 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।

The total number of persons found infected with the mutant UK strain of COVID-19 is 96: Health Ministry