Hyderabad : तेलुगू महिला को विमान में सीट बदलने के लिए मजबूर किया गया, भाषाई भेदभाव का आरोप

इंडिगो की विजयवाड़ा-हैदराबाद उड़ान में एक तेलुगू महिला के साथ कथित तौर पर भेदभाव का मामला सामने आया है। आरोप लगाया जा रहा है कि चूंकि यह महिला तेलुगू के अलावा हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझ सकती थी, इसलिए उसे आवंटित सीट से उठाकर दूसरी पर बैठने को मजबूर किया गया। सोशल मीडिया में इसे लेकर भाषा के आधार पर भेदभाव को लेकर नई बहस छिड़ गई है।

Indigo 6E 7297. Vijayawada (AP) to Hyderabad (Telangana), Sept 16-2022. The woman in green originally sitting in 2A (XL seat, exit row) was forced to seat 3C because she understood only Telugu, not English/Hindi. The attendant said it's a security issue. #discrimination @IndiGo6E pic.twitter.com/bHa8hQj5vz