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Ankit Baliyan Shot Dead in Shamli: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की शामली में हत्या
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 26 Aug 2026 10:11 PM IST
Ankit Baliyan Shot Dead in Shamli: हरियाणा के चर्चित सिंगर अंकित बालियान की यूपी के शामली में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि करीब चार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए।
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