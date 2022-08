T Raja Singh Arrested: टी राजा सिंह फिर से गिरफ्तार, मंगलवार को गिरफ्तारी के बाद मिली थी जमानत

निलंबित भाजपा नेता राजा सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। विवादित टिप्पणी के बाद उनका जोरदार विरोध हो रहा था। इससे पहले टी राजा सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया थ। इसके बाद देर शाम उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत के बाद से ही हैदराबाद में बवाल मच गया। जमानत के विरोध में उग्र लोगों ने जगह जगह रातभर प्रदर्शन किया। इस बीच राजा सिंह के वकील को फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी गई।

#WATCH | Telangana police arrests suspended BJP leader T Raja Singh from his residence in Hyderabad for his alleged remarks against Prophet Muhammad.



Massive protests had taken place on August 23, against the leader for his alleged statement. pic.twitter.com/PzwxHWHcY8