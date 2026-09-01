सियासी चौसर: महिलाओं के बाद अब युवाओं को भी नकदी योजनाओं के सहारे साधेगी भाजपा, किस रणनीति पर काम?

एक दशक से नकदी योजना के केंद्र में रही महिलाओं के बाद अब युवाओं को लुभाने की तैयारी हो रही है। जेन जी आंदोलन के प्रभाव से चौकन्ने सियासी दल अब करीब एक चौथाई आबादी को लुभाने के लिए नकदी योजनाओं का लाभ देने पर विचार कर रहे हैं। भाजपा ने चुनावी राज्यों को महिलाओं के साथ युवाओं को भी नकदी योजनाओं के केंद्र में रखने के लिए रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता का वैकल्पिक मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है।

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