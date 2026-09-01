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1 सितंबर से बढ़ गए कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर के दाम, जानिए अब कितने में मिलेगा

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: लोकेंद्र त्यागी Updated Tue, 01 Sep 2026 08:58 AM IST

1 सितंबर 2026 से कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर के दाम बढ़ गए हैं। 1 अगस्त को दिल्ली में कमर्शियल सिलिंडर की कीमत ₹2,738 थी, जो अब बढ़कर ₹2,747.50 हो गई है। यानी कमर्शियल सिलिंडर ₹9.50 महंगा हुआ है। वहीं, घरेलू गैस सिलिंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ... और पढ़ें

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