{"_id":"6271b2771a76832f6735b584","slug":"telangana-high-court-orders-ias-officer-to-return-15-lakhs","type":"story","status":"publish","title_hn":"तेलंगाना: हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी को 15 लाख लौटाने का आदेश दिया","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

एजेंसी, हैदराबाद। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 04 May 2022 04:23 AM IST