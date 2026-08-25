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Yogi Adityanath on Sugar Price Hike: सीएम योगी आदित्यनाथ बोले- 'यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं'

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Tue, 25 Aug 2026 07:57 PM IST
Yogi Adityanath on Sugar Price Hike
Yogi Adityanath on Sugar Price Hike: देश में चीनी की किल्लत की खबरों और बढ़ती कीमतों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि राज्य में चीनी की कोई कमी नहीं है।
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