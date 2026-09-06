उत्तर सिक्किम में भूस्खलन से तीस्ता का प्रवाह प्रभावित: प्रशासन ने जारी की आपात हेल्पलाइन, इन इलाकों में अलर्ट

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पांच और छह सितंबर की दरम्यानी रात हुए भूस्खलन के बाद प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। थेंग सुरंग के ठीक सामने स्थित क्षेत्र में हुए भूस्खलन के कारण चियाकुंग नदी का प्राकृतिक जलप्रवाह प्रभावित हुआ। संगम स्थल पर मलबा जमा होने से पानी के रास्ते में रुकावट बनी है। प्रशासन यह आकलन कर रहा है कि नदी का कितना हिस्सा प्रभावित हुआ है और आगे बारिश होने पर इसका क्या असर पड़ सकता है।मंगन और चुंगथांग प्रशासन संयुक्त रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। संकलांग और फिदांग स्थित निगरानी केंद्रों पर तीस्ता का जलस्तर फिलहाल सामान्य दर्ज किया गया है। प्रशासन के अनुसार चियाकुंग नदी का कुछ हिस्सा खुला है, जिससे पानी लगातार निकल रहा है। इसलिए फिलहाल नीचे की ओर अचानक बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनी है। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एहतियात के तौर पर राज्य और जिलास्तर पर आपात हेल्पलाइन जारी की है। लोगों से तीस्ता और चियाकुंग के प्रभावित हिस्सों के नदी तट पर नहीं जाने को कहा गया है। निचले और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने लोगों से नदी के पानी के रंग, जलस्तर या प्रवाह में अचानक बदलाव दिखाई देने पर तत्काल सूचना देने को कहा है। पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन दल और नियंत्रण कक्ष लगातार निगरानी कर रहे हैं। साथ ही लोगों से अपुष्ट सूचना, तस्वीरें और वीडियो सामाजिक माध्यमों पर प्रसारित नहीं करने तथा केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की गई है। फिलहाल भूस्खलन में किसी की मौत या घायल होने की सूचना नहीं है। संपत्ति के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि आगे और भूस्खलन होने या नदी में मलबा बढ़ने से जलप्रवाह प्रभावित हो सकता है।