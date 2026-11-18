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तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना को कोई मंजूरी नहीं देने की मांग की है। यह बांध कावेरी नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। तमिलनाडु के ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री एन आनंद ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की।