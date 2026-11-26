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राज्यपाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि कई राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इसके कारण दीक्षांत समारोह आयोजित करने में देरी हो रही है और विश्वविद्यालयों का रोजमर्रा का प्रशासन भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस समस्या को जल्द सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का आग्रह किया है। विज्ञापन



कुलपतियों की नियुक्ति किन नियमों के तहत होनी चाहिए?

राज्यपाल आर्लेकर ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कुलपतियों की नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय कानूनों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने इन नियमों के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी इंतजाम करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे विश्वविद्यालयों का प्रशासन प्रभावी ढंग से चल सकेगा और शैक्षणिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहेगी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से इस मामले में जल्द कदम उठाने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि कई राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इसके कारण दीक्षांत समारोह आयोजित करने में देरी हो रही है और विश्वविद्यालयों का रोजमर्रा का प्रशासन भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस समस्या को जल्द सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का आग्रह किया है।राज्यपाल आर्लेकर ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कुलपतियों की नियुक्ति संबंधित विश्वविद्यालय कानूनों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। उन्होंने इन नियमों के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए जरूरी इंतजाम करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि इससे विश्वविद्यालयों का प्रशासन प्रभावी ढंग से चल सकेगा और शैक्षणिक गतिविधियों में निरंतरता बनी रहेगी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से इस मामले में जल्द कदम उठाने का आग्रह किया है।

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तमिलनाडु की कई सरकारी यूनिवर्सिटियों में कुलपतियों के पद लंबे समय से खाली हैं। इसका असर विश्वविद्यालयों के रोजमर्रा के कामकाज और दीक्षांत समारोहों पर पड़ रहा है। इस मामले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालयों का प्रशासन सुचारू रखने और पढ़ाई से जुड़ी गतिविधियां जारी रखने के लिए पूर्णकालिक कुलपतियों की नियुक्ति जरूरी है।