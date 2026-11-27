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पुलिस ने बताया कि अपहरणकर्ताओं ने उनकी रिहाई के लिए 10 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लगातार जांच, तकनीकी निगरानी और संदिग्ध मोबाइल नंबरों के विश्लेषण के बाद, पुलिस ने 25 नवंबर को कामजोंग जिले के नोंगदम तंगखुल इलाके में छापेमारी की और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस ने बोहोराम गांव में तलाशी अभियान चलाया और पीड़ित को सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों की पहचान थौनाओजाम देबेन सिंह (66), मैथ्यू साला (33), सोनेइथांग कोम (37) और लेइतांथेम नाबा सिंह (63) के रूप में हुई है।