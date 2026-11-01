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तमिलनाडु: दिवाली के अगले दिन भी रहेगी छुट्टी, अतिरिक्त अवकाश घोषित; विजय सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

Sun, 01 Nov 2026 10:48 AM IST
अमन मौर्या आईएएनएस, चेन्नई, तमिलनाडु
आईएएनएस, चेन्नई, तमिलनाडु Published by: अमन मौर्या Updated Sun, 01 Nov 2026 10:48 AM IST
सार

दिवाली के बाद नौ नवंबर को तमिलनाडु में सरकारी कार्यालयों, स्कूल-कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त छुट्टी रहेगी। इसकी भरपाई 28 नवंबर को कार्यदिवस रखकर की जाएगी। वहीं, चेन्नई की कोयंबेडु सब्जी मंडी भी नौ नवंबर को बंद रहेगी।

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जोसेफ विजय, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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तमिलनाडु सरकार ने दिवाली के अगले दिन यानी नौ नवंबर को प्रदेश में अतिरिक्त अवकाश घोषित किया है। यह छुट्टी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगी। सरकार ने यह फैसला दिवाली मनाने के लिए अपने घर गए लोगों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से लिया है। इस साल दिवाली आठ नवंबर, रविवार को है।
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सरकार ने क्या कहा?
सरकारी आदेश के अनुसार, नौ नवंबर को राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अतिरिक्त छुट्टी की भरपाई के लिए 28 नवंबर, शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया गया है। इससे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को त्योहार मनाने के बाद अपने घरों से लौटने के लिए एक अतिरिक्त दिन मिल सकेगा।
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चेन्नई की कोयंबेडु सब्जी मंडी भी रहेगी बंद
दिवाली के अगले दिन चेन्नई की कोयंबेडु सब्जी मंडी भी एक दिन के लिए बंद रहेगी। व्यापारिक संगठनों ने त्योहार से पहले हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। इंटीग्रेटेड फेडरेशन ऑफ मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष जीटी राजशेखरन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि दिवाली तक सब्जियों की सभी दुकानें खुली रहेंगी, ताकि ग्राहक और व्यापारी त्योहार से पहले अपनी खरीदारी पूरी कर सकें।

सब्जियों की खरीदारी पर क्या सलाह दी?
मंडी बंद रहने के कारण सब्जियों की आपूर्ति पर निर्भर लोगों और व्यापारियों को पहले से जरूरी खरीदारी करने की सलाह दी गई है। दिवाली के दिन कारोबार खत्म होने से पहले लोग अपनी जरूरत के मुताबिक सब्जियां खरीद सकते हैं। सरकार की अतिरिक्त छुट्टी का उद्देश्य त्योहार के बाद लोगों की वापसी को आसान बनाना है। व्यापारी संगठनों ने भी मंडी में एक दिन का अवकाश रखने का फैसला किया है। दोनों फैसलों से तमिलनाडु में दिवाली के बाद सरकारी संस्थानों और सब्जी मंडी के कामकाज का कार्यक्रम प्रभावित होगा।
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