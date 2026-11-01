तमिलनाडु: दिवाली के अगले दिन भी रहेगी छुट्टी, अतिरिक्त अवकाश घोषित; विजय सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सरकारी आदेश के अनुसार, नौ नवंबर को राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अतिरिक्त छुट्टी की भरपाई के लिए 28 नवंबर, शनिवार को कार्यदिवस घोषित किया गया है। इससे छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को त्योहार मनाने के बाद अपने घरों से लौटने के लिए एक अतिरिक्त दिन मिल सकेगा।दिवाली के अगले दिन चेन्नई की कोयंबेडु सब्जी मंडी भी एक दिन के लिए बंद रहेगी। व्यापारिक संगठनों ने त्योहार से पहले हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। इंटीग्रेटेड फेडरेशन ऑफ मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष जीटी राजशेखरन की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि दिवाली तक सब्जियों की सभी दुकानें खुली रहेंगी, ताकि ग्राहक और व्यापारी त्योहार से पहले अपनी खरीदारी पूरी कर सकें।मंडी बंद रहने के कारण सब्जियों की आपूर्ति पर निर्भर लोगों और व्यापारियों को पहले से जरूरी खरीदारी करने की सलाह दी गई है। दिवाली के दिन कारोबार खत्म होने से पहले लोग अपनी जरूरत के मुताबिक सब्जियां खरीद सकते हैं। सरकार की अतिरिक्त छुट्टी का उद्देश्य त्योहार के बाद लोगों की वापसी को आसान बनाना है। व्यापारी संगठनों ने भी मंडी में एक दिन का अवकाश रखने का फैसला किया है। दोनों फैसलों से तमिलनाडु में दिवाली के बाद सरकारी संस्थानों और सब्जी मंडी के कामकाज का कार्यक्रम प्रभावित होगा।