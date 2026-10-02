'भारत की विविधता ही उसकी पहचान': आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले- दुनिया को रास्ता दिखा सकता है देश

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मोहन भागवत ने एक अंतरधार्मिक बैठक का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि वहां एक व्यक्ति ने उनसे कहा था कि धर्मों के बीच टकराव के कारण लोगों की जान जा रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान आसानी से नहीं मिल रहा है।आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भगवद्गीता में मिलने वाला शाश्वत ज्ञान भारत और दुनिया की अलग-अलग परंपराओं में भी दिखाई देता है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से इसे समझाने के शब्द और तरीके बदल सकते हैं, लेकिन मूल संदेश एक ही रहता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक विचारक युवाल नोआ हरारी तक के विचारों में दुनिया को समझने से जुड़े कई समान निष्कर्ष दिखाई देते हैं।मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया, अपने आसपास के माहौल और अपने व्यवहार को समझने के लिए शाश्वत सत्य को जानना जरूरी है। अलग-अलग परंपराएं एक ही मूल सिद्धांत को अलग-अलग शब्दों में समझा सकती हैं। ऐसे में लोगों को केवल शब्दों या बाहरी तौर-तरीकों पर ध्यान देने के बजाय यह समझना चाहिए कि उन शिक्षाओं का असली संदेश क्या है। उनके मुताबिक, संदेश को छोड़कर केवल शब्दों पर ध्यान देने से भ्रम पैदा होता है।भागवत ने चेतना का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में एक साझा चेतना की बात की जाती है और इसे हर चीज की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने इंसान के जीवन को रथ के उदाहरण से समझाया। उनके अनुसार, बुद्धि सारथी की तरह, आत्मा रथ के मालिक की तरह और शरीर के अंग रथ के घोड़ों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार कई बार इंसान को गलत दिशा में ले जाता है, जिससे उसे दुख और निराशा का सामना करना पड़ता है।भागवत ने कहा कि आज छोटी-सी निराशा से कुछ लोग हताश हो जाते हैं और कुछ अपनी जान तक दे देते हैं। जीवन में रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्वों का जीवन और उनकी रचनाएं समाज को रास्ता दिखाती हैं। इनसे लोग बदलते समय के साथ आगे बढ़ते हुए अपने मूल्यों को बनाए रखना सीख सकते हैं।भागवत ने कहा कि विदेश जाने वाले नई पीढ़ी के युवाओं को अक्सर बताया जाता है कि उनकी जड़ें भारत, यहां की परंपराओं और ज्ञान से जुड़ी हैं। लोग उनसे भारत की विशेषताओं और उसकी पहचान के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने गुजरात के जामनगर स्थित एक आधुनिक तेलशोधन कारखाने का उदाहरण भी दिया।मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी को आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाना जरूरी है। युवाओं को सफलता और असफलता, दोनों परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की सीख दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नई पीढ़ी की मातृभाषा पर कमजोर पकड़ और कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाने की क्षमता को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है।