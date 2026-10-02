फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Mohan Bhagwat Says Bharat Diversity Can Help Build a Better World

'भारत की विविधता ही उसकी पहचान': आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले- दुनिया को रास्ता दिखा सकता है देश

Fri, 02 Oct 2026 09:50 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: राकेश कुमार Updated Fri, 02 Oct 2026 09:50 PM IST
सार

मोहन भागवत ने भारत की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रगति को देश की पहचान से जोड़ते हुए दुनिया को बेहतर बनाने में भारत की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग परंपराओं के शब्द भले अलग हों, लेकिन उनके मूल संदेश में समानता हो सकती है। भागवत ने युवाओं को भारतीय परंपराओं से जोड़ने, जीवन की चुनौतियों का सामना करने और सफलता-असफलता के बीच आगे बढ़ते रहने की सीख देने की बात कही।
 

विज्ञापन
Mohan Bhagwat Says Bharat Diversity Can Help Build a Better World
मोहन भागवत, सरसंघचालक, आरएसएस - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत की पहचान यहां की अलग-अलग भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों से बनती है। भारत अपने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रगति को साथ लेकर दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है। शुक्रवार को मुंबई के प्रभादेवी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को भारतीय समाज और उसकी परंपराओं की जानकारी देना जरूरी है। दुनिया भर से मिलने वाले ज्ञान का इस्तेमाल भी समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए।
विज्ञापन


धर्मों के टकराव से जा रही लोगों की जान: मोहन भागवत
मोहन भागवत ने एक अंतरधार्मिक बैठक का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि वहां एक व्यक्ति ने उनसे कहा था कि धर्मों के बीच टकराव के कारण लोगों की जान जा रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान आसानी से नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन


'गीता से लेकर आधुनिक विचारकों तक, मूल संदेश एक'
आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भगवद्गीता में मिलने वाला शाश्वत ज्ञान भारत और दुनिया की अलग-अलग परंपराओं में भी दिखाई देता है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से इसे समझाने के शब्द और तरीके बदल सकते हैं, लेकिन मूल संदेश एक ही रहता है। उन्होंने कहा कि प्राचीन परंपराओं से लेकर आधुनिक विचारक युवाल नोआ हरारी तक के विचारों में दुनिया को समझने से जुड़े कई समान निष्कर्ष दिखाई देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे छिपे संदेश को समझें- भागवत
मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया, अपने आसपास के माहौल और अपने व्यवहार को समझने के लिए शाश्वत सत्य को जानना जरूरी है। अलग-अलग परंपराएं एक ही मूल सिद्धांत को अलग-अलग शब्दों में समझा सकती हैं। ऐसे में लोगों को केवल शब्दों या बाहरी तौर-तरीकों पर ध्यान देने के बजाय यह समझना चाहिए कि उन शिक्षाओं का असली संदेश क्या है। उनके मुताबिक, संदेश को छोड़कर केवल शब्दों पर ध्यान देने से भ्रम पैदा होता है।

बुद्धि सारथी, आत्मा रथ का मालिक और शरीर घोड़ों जैसा-भागवत
भागवत ने चेतना का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया में एक साझा चेतना की बात की जाती है और इसे हर चीज की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है। उन्होंने इंसान के जीवन को रथ के उदाहरण से समझाया। उनके अनुसार, बुद्धि सारथी की तरह, आत्मा रथ के मालिक की तरह और शरीर के अंग रथ के घोड़ों की तरह हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार कई बार इंसान को गलत दिशा में ले जाता है, जिससे उसे दुख और निराशा का सामना करना पड़ता है।

यह भी पढ़ें: एक्शन में तुकाराम मुंढे: एफडीए ने पुणे में सिप्ला के गोदाम का लाइसेंस किया रद्द, कंपनी ने फैसले पर क्या कहा?

'छोटी-सी निराशा में टूट जाते हैं लोग, मार्गदर्शन जरूरी'
भागवत ने कहा कि आज छोटी-सी निराशा से कुछ लोग हताश हो जाते हैं और कुछ अपनी जान तक दे देते हैं। जीवन में रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मार्गदर्शन की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्वों का जीवन और उनकी रचनाएं समाज को रास्ता दिखाती हैं। इनसे लोग बदलते समय के साथ आगे बढ़ते हुए अपने मूल्यों को बनाए रखना सीख सकते हैं।


भागवत ने कहा कि विदेश जाने वाले नई पीढ़ी के युवाओं को अक्सर बताया जाता है कि उनकी जड़ें भारत, यहां की परंपराओं और ज्ञान से जुड़ी हैं। लोग उनसे भारत की विशेषताओं और उसकी पहचान के बारे में जानना चाहते हैं। उन्होंने गुजरात के जामनगर स्थित एक आधुनिक तेलशोधन कारखाने का उदाहरण भी दिया।

सफलता हो या असफलता, युवाओं को आगे बढ़ना सिखाएं- मोहन भागवत
मोहन भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी को आने वाली चुनौतियों का सामना करना सिखाना जरूरी है। युवाओं को सफलता और असफलता, दोनों परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की सीख दी जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि नई पीढ़ी की मातृभाषा पर कमजोर पकड़ और कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाने की क्षमता को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed