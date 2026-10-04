फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Tamil Nadu Bypoll FIR Against Udhayanidhi Stalin Over Alleged Use of Child in Election Campaign

तमिलनाडु उपचुनाव: उदयनिधि स्टालिन पर एफआईआर दर्ज, बच्चे को प्रचार में शामिल करने का आरोप; क्या है पूरा मामला?

Sun, 04 Oct 2026 12:59 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Sun, 04 Oct 2026 12:59 PM IST
सार

तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा उपचुनाव में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान एक बच्चे को शामिल किया गया और उससे मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक तरीके से बोलवाया गया। यह कार्रवाई आदर्श आचार संहिता लागू होने के बीच हुई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सवाल है कि बच्चे को प्रचार में कैसे शामिल किया गया और किस नियम के तहत कार्रवाई हुई? आइए, सबकुछ विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन
Tamil Nadu Bypoll FIR Against Udhayanidhi Stalin Over Alleged Use of Child in Election Campaign
धारापुरम में चुनाव प्रचार के बीच उदयनिधि पर केस - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तमिलनाडु के धारापुरम विधानसभा उपचुनाव के बीच विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किल बढ़ गई है। तिरुपुर जिला पुलिस ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में एक बच्चे को कथित तौर पर शामिल करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को धारापुरम शहर में पेरियार की प्रतिमा के पास एक चुनावी सभा हुई थी। इसी सभा से जुड़ी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। आरोप है कि बच्चे से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपमानजनक तरीके से बात कराई गई। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस ने यह नहीं बताया है कि किस-किस कानूनी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।

विज्ञापन


बच्चे को चुनाव प्रचार में शामिल करने पर मामला क्यों दर्ज हुआ?
धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में इस समय आदर्श आचार संहिता लागू है। पुलिस ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार बच्चों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी निर्देश का हवाला देते हुए पुलिस ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, शनिवार की चुनावी सभा में एक बच्चे को प्रचार प्रक्रिया में शामिल किया गया। आरोप यह भी है कि बच्चे से मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक बात कहलवाई गई। हालांकि पुलिस की ओर से बच्चे के कथित बयान को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बच्चे की पहचान और उसकी उम्र भी नहीं बताई गई है। पुलिस ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि बच्चे को प्रचार कार्यक्रम में किस तरह शामिल किया गया था।
विज्ञापन


पुलिस की जांच में अभी किन सवालों के जवाब बाकी हैं?
पुलिस ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है, लेकिन जांच के कई हिस्से अभी साफ नहीं हैं। पुलिस के बयान में यह नहीं बताया गया कि शिकायत किस व्यक्ति, राजनीतिक दल या चुनाव अधिकारी की ओर से की गई। शिकायतकर्ता का नाम भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। पुलिस ने अभी यह निष्कर्ष नहीं दिया है कि आरोप सही साबित हुए हैं। जांच के दौरान बच्चे को प्रचार में शामिल करने की परिस्थितियों और उदयनिधि की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि उदयनिधि से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया है या नहीं। मामले की जांच धारापुरम थाने की पुलिस कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


धारापुरम उपचुनाव में यह मामला क्यों अहम है?
धारापुरम में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होना है और चुनाव प्रचार 4 अक्टूबर को खत्म होना है। ऐसे समय में चुनाव प्रचार से जुड़ा यह मामला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है। पुलिस की कार्रवाई सीधे तौर पर चुनावी गतिविधि में बच्चे को शामिल करने के आरोप से जुड़ी है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है। इसलिए आरोपों को अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। पुलिस को यह देखना है कि कार्यक्रम में वास्तव में क्या हुआ, बच्चे को किस परिस्थिति में प्रचार में शामिल किया गया और उदयनिधि की इसमें क्या भूमिका थी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होना बाकी है कि मामले में कौन सी कानूनी धाराएं लगाई गई हैं।


अब पुलिस की जांच में आगे क्या सामने आ सकता है?
पुलिस ने कहा है कि धारापुरम थाने में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में शनिवार की सभा से जुड़े वीडियो, प्रत्यक्ष जानकारी और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को देखा जा सकता है। अभी पुलिस ने यह नहीं बताया है कि जांच कब तक पूरी होगी। उदयनिधि की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया भी पुलिस के बयान में शामिल नहीं है। इसलिए फिलहाल मामला आरोप और जांच के स्तर पर है। आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। उपचुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव प्रचार से जुड़ी गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed