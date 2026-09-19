'मिलन प्रधान की ताकत से डरे शुभेंदु': कांग्रेस उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर सियासत, पार्टी ने सीएम पर लगाए आरोप

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प्रकाश जोशी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, 'जिस पल कांग्रेस ने मिलन प्रधान को मैदान में उतारा था। (2007 के नंदीग्राम जमीन अधिग्रहण आंदोलन में एक अहम चेहरा थे) तब से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को खतरा महसूस होना ही था। आखिरकार, शुभेंदु अधिकारी भी उस आंदोलन का हिस्सा थे। मिलन प्रधान की ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। तब से ही उन्हें डर सता रहा है।उन्होंने आगे कहा कि उन्हें एहसास है कि चुनाव का नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसी से उस आंदोलन के दौरान राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज मामले की स्थिति समझी जा सकती है। जहां शुभेंदु अधिकारी जो उस समय सत्ताधारी टीएमसी का हिस्सा थे। अपने मामले तो खत्म करवाने में कामयाब रहे। वहीं मिलन प्रधान को लगा कि उनका मामला भी बंद हो गया है, क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा था कि वह झूठ नहीं बोलेगी। इसी भरोसे में उन्होंने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन अचानक मामला फिर से खुल गया और उन्हें जेल भेज दिया गया।उन्होंने आगे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से मिले समर्थन पर कहा,' मैं इसे समर्थन मिलने के बाद की गई गिरफ्तारी के तौर पर नहीं देखता। मेरा मानना है कि शुभेंदु अधिकारी ने यह सब पहले से ही प्लान किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मिलन प्रधान एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उस रात उन्हें प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने उन पर नाम वापस लेने का दबाव डाला और रिश्वत देने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? यही उनकी ताकत है।दरअसल, मिलन प्रधान को शुक्रवार शाम को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई एक पुराने कथित हत्या मामले में की गई है। यह घटना ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पूर्व उम्मीदवार संचिता डे प्रधान की ओर से नंदीग्राम उपचुनाव से अपना नामांकन वापस लेने के बाद हुई है। नामांकन वापस लेने के बाद पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का एलान की थी।