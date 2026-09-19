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सऊदी-हूती युद्ध: अब पाकिस्तान ने किया जंग का एलान, सीधे जंग में उतरेगी पाकिस्तानी सेना?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 19 Sep 2026 01:39 PM IST







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पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि वो सऊदी अरब की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान समर्थित यमन के हूतियों ने सऊदी अरब के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। ... और पढ़ें

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