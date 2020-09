सुशांत केस Live: रिया के भाई शोविक को कोर्ट लेकर जा रही है एनसीबी, दीपेश बनेंगे सरकारी गवाह

विज्ञापन

NCB to record Dipesh Sawant's statement today. He has not been arrested as he serves the role of a witness: KPS Malhotra, Deputy Director, Narcotics Control Bureau#SushantSinghRajputDeathCase — ANI (@ANI) September 5, 2020

#WATCH Narcotics Control Bureau officials leave from their Mumbai office with Showik Chakraborty and Samuel Miranda, and Zaid and Kaizen Ibrahim



Showik Chakraborty & Samuel Miranda who were arrested in Sushant Singh Rajput death case y'day, to be produced before a court today. pic.twitter.com/ZPAJbdMgfW — ANI (@ANI) September 5, 2020

#Mumbai We have arrested two persons, we will be producing them in the court: Sameer Wankhede, Joint Director, NCB



Narcotics Control Bureau (NCB) arrested Rhea Chakraborty's brother Showik Chakraborty and Samuel Miranda, in Sushant Singh Rajput death case, yesterday. pic.twitter.com/xPsWAcG5Jn — ANI (@ANI) September 5, 2020

सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में रिया और उनके भाई के बीच ड्रग्स को लेकर हुई वाट्सएप चैट वायरल हुई थी। जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शुक्रवार को रिया, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और सहयोगी सैमुअल मिरांडा के घर की तलाशी ली। इसके बाद शोविक और सैमुअल को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आज इन दोनों को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। इससे पहले एनसीबी ने ड्रग्स पेडलर जैद विलात्रा और बासित परिहार को भी गिरफ्तार किया था। वहीं सुशांत के हाउस हेल्पर दीपेश सावंत को सरकारी गवाह बनाया गया है। वे आज अपने बयान दर्ज कराएंगे।एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ने कहा, 'आज एनसीबी दीपेश सावंत के बयान दर्ज करेगी। उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि वे गवाह की भूमिका निभा रहे हैं।'नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अपने मुंबई कार्यालय से शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, जैद और कैजान इब्राहिम के साथ निकल गए हैं। इन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। इन सभी को सुशांत मामले में गिरफ्तार किया गया है।एनसीबी सुशांत के हाउस स्टॉफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार नहीं करेगी बल्कि उन्हें सरकारी गवाह बनाया जाएगा। बता दें कि सावंत इस मामले में अहम गवाह हैं। 14 जून (अभिनेता की मौत वाले दिन) को वे भी सुशांत के घर पर ही मौजूद थे।एनसीबी ने शुक्रवार रात को शोविक चक्रवर्ती और सामुअल मिरांडा के परिवार को बताया कि उन्हें नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश किया जाएगा। एनसीबी के संयुक्त निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा, 'हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्हें हम अदालत में पेश करेंगे।'एनसीबी ने सुशांत मामले में ड्रग्स से संबंधित तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम को गिरफ्तार किया है। उसे भी आज मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। बता दें कि परिहार ने कथित तौर पर एनसीबी को बताया था कि वह रिया के भाई शोविक के निर्देश पर विलात्रा और इब्राहिम से ड्रग्स मंगवाता था। जिसे सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को देने के लिए कहा गया था।