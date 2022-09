Bhubaneswar : वायु सेना के सूर्यकिरण विमान कल भुवनेश्वर में दिखाएंगे करतब, जानिए एयर शो के बारे में सब कुछ

भारतीय वायु सेना के सूर्यकिरण विमानों की एरोबैटिक टीम शुक्रवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में हैरतअंगेज करतब दिखाएगी।

Air Show by IAF is planned at Bhubaneswar & Puri at Odisha on 16 & 18 Sep 22. IAF's Suryakiran will project professionalism & precision. The Chief Guest for the event will be CM of Odisha.