महाराष्ट्र: एमपीएससी पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी ऋतुजा पाटिल गिरफ्तार, शक न हो इसलिए 10 सवाल गलत किए

महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (ग्रुप बी) पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी ऋतुजा पाटिल को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने मंगलवार को नंदूरबार से गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा से पहले ऋतुजा को लीक हुआ प्रश्नपत्र मिल गया था। उसे सलाह दी गई थी कि शक से बचने के लिए वह जानबूझकर 10 सवालों के गलत जवाब दे। परीक्षा में उसने सातवीं रैंक हासिल की थी। ऋतुजा के साथ अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। विभिन्न स्थानों पर छापे और पूछताछ के बाद ऋतुजा को नंदूरबार स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया गया। मेडिकल जांच के बाद पुलिस उसे लेकर मुंबई पहुंची और स्थानीय कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसे मुंबई अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया। प्रेम प्रकरण का मामला सामने आने के बाद एमपीएससी ने ड्रग्स इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द कर दी थी। ऋतुजा के प्रेमी गौरव पाटिल से उसका ब्रेकअप होने के बाद पेपर लीक मामले का खुलासा हुआ था।

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