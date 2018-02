प्रिया प्रकाश ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर अपने खिलाफ हैदराबाद में दर्ज मुकदमे को रद्द करने की गुहार की है। मालूम हो कि एक सुमदाय के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि फिल्म ‘ओरू अद्दार लव’ के एक गाने ‘मणिका मालाराया पूवी’ से उनकी धार्मिक भावना आहत हुईं हैं।

Supreme Court to hear the petition filed by Actor #PriyaPrakashVarrier seeking quashing of FIR registered against her in connection with #ManikyaMalarayaPoovi song of her upcoming film #OruAdaarLove. She had filed the petition yesterday. (file pic) pic.twitter.com/UTD2pz3vNK