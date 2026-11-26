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जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने स्पष्टता के लिए तीन सवाल बड़ी पीठ को सौंपे हैं। पहला यह कि क्या एमपीआईडी कानून के तहत जमाकर्ताओं से संबंधित राशि सरफेसी कानून की धारा 26ई के 'अन्य सभी कर्ज' के दायरे में आती है। दूसरा यह कि दोनों कानूनों को साथ पढ़ने पर क्या सरफेसी कानून के तहत बकाया वसूली को जमाकर्ताओं को राशि लौटाने से पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तीसरा यह कि कर्ज वसूली बैंकिंग गतिविधियों का अभिन्न अंग होने के नाते क्या संसद का विधायी अधिकार सर्वोपरि है और सरफेसी कानून को एमपीआईडी कानून पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।सरफेसी कानून की धारा 26ई दर्ज सुरक्षा हित वाले सुरक्षित कर्जदाताओं को अन्य कर्जों के मुकाबले प्राथमिकता देती है, लेकिन 'अन्य सभी कर्ज' के दायरे को लेकर विवाद बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र का एमपीआईडी कानून वित्तीय संस्थानों या कंपनियों में फंसे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए संपत्तियां कुर्क कर राशि लौटाने की व्यवस्था करता है।यह विवाद भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा 16 सितंबर 2009 को दो संपत्तियां गिरवी रखकर एक कंपनी को दिए गए कर्ज से शुरू हुआ। 31 दिसंबर 2012 को खाता एनपीए (एनपीए) घोषित हुआ, तब लगभग ₹67.82 करोड़ बकाया थे। जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी के आरोपों के बीच जून 2014 में महाराष्ट्र सरकार ने एमपीआईडी कानून के तहत संपत्तियां कुर्क कीं। बाद में विशेष अदालत की अनुमति से सरफेसी कानून के तहत संपत्तियां ₹18.22 करोड़ में बिकीं और ब्याज सहित कुल ₹19.43 करोड़ जुटाए गए।इसमें से बैंक को कर्ज खाते में ₹15.93 करोड़ समायोजित करने की अनुमति मिली, जबकि ₹3.5 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे गए, जो ब्याज जुड़ने पर ₹5.51 करोड़ हो गए। महाराष्ट्र सरकार को 92 जमाकर्ताओं के करीब ₹4 करोड़ के दावे मिले, जिनमें से ₹1.13 करोड़ बांटे जा चुके थे। विशेष अदालत ने 2025 के नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड बनाम भारत सरकार फैसले का हवाला देते हुए बैंक की याचिका खारिज की और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी यह आदेश बरकरार रखते हुए राशि एमपीआईडी के सक्षम प्राधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया।मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पीठ ने अलग रुख अपनाते हुए कहा कि एमपीआईडी के तहत कुर्की से पहले से मौजूद सुरक्षित कर्जदाता के अधिकार समाप्त नहीं होते और एमपीआईडी में जमाकर्ताओं को प्रथम कानूनी अधिकार देने वाला स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अंतिम निर्णय तक महाराष्ट्र सरकार को ₹5,51,59,816 की राशि स्थानांतरित करने, उपयोग करने या बांटने से रोक दिया गया है।