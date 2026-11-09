'राम और सनातन विरोधी चेहरा उजागर': 1990 के गोलीकांड पर सपा सांसद के बयान से भाजपा हमलावर, अखिलेश से मांगा जवाब

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उत्तर प्रदेश में 1990 के राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलाने के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के फैसले का समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद सनातन पांडेय की ओर से बचाव किए जाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने सपा सांसद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा सांसद तरुण चुघ ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का 'हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और राम विरोधी' चेहरा भुलाया नहीं जा सकता। भाजपा नेताओं ने सपा नेतृत्व से इस बयान पर जवाब मांगा है और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं।