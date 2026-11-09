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शेख हसीना कब जाएंगी बांग्लादेश? नए पासपोर्ट पर वकील का खुलासा
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Ajeet Yadav
Updated Mon, 09 Nov 2026 03:03 PM IST
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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। वह करीब दो साल पहले विद्रोह के बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में निर्वासन में रह रही हैं। पासपोर्ट के लिए यह आवेदन उनके बांग्लादेश लौटने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हसीना ने इसी महीने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि वह हर हाल में दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी।
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