शेख हसीना कब जाएंगी बांग्लादेश? नए पासपोर्ट पर वकील का खुलासा

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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को नए पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। वह करीब दो साल पहले विद्रोह के बाद सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में निर्वासन में रह रही हैं। पासपोर्ट के लिए यह आवेदन उनके बांग्लादेश लौटने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। हसीना ने इसी महीने एसोसिएटेड प्रेस (एपी) को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि वह हर हाल में दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी।

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