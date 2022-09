Telengana: सौंदराराजन का छलका दर्द, बोलीं- महिला राज्यपाल से भेदभाव का लिखा जाएगा इतिहास

तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदराराजन का दर्द आज छलक पड़ा। उन्होंने एक कार्यक्रम में अपने साथ के. चंद्रशेखर राव सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव का जिक्र करते हुए कहा, ‘राज्य के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक महिला राज्यपाल के साथ कैसा भेदभाव किया गया था।‘

#WATCH | Telangana Gov Tamilisai Soundararajan says, "...The state will write history how a woman Governor was discriminated. I was denied the Governor's Address&the hosting of the flag on Republic Day. Even now wherever I go protocol isn't followed. Office should be respected.." pic.twitter.com/Bb39hXW6Ux