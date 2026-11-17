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देशभर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में लाखों श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा-अर्चना की। घाटों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक छठ पर्व की रौनक देखने को मिली। इसी बीच पश्चिम बंगाल में छठ पूजा को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने हावड़ा रेलवे स्टेशन की सजावट और छठ पूजा के दौरान की गई व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए ऐसा बयान दिया, जिस पर राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। उन्होंने सवाल किया कि क्या पश्चिम बंगाल बंगालियों का है या उग्र बिहारियों का? क्या सनातन धर्म का पालन करने का मतलब बंगालियों को पीछे करके बिहारियों को स्थापित करना है? उनके इस बयान को लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है और टीएमसी पर निशाना साधा है।



कल्याण बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान भी बड़ी संख्या में बंगाली लोग देश के अलग-अलग हिस्सों से पश्चिम बंगाल आते हैं और यहां से दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन उस समय हावड़ा स्टेशन पर ऐसी सजावट और विशेष व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बंगाली अब दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं और गैर-बंगाली लोगों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल की भाषा, संस्कृति और पहचान को खत्म करना चाहती है। दरअसल, छठ पूजा से पहले रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं और हावड़ा स्टेशन पर यात्रियों के लिए अतिरिक्त प्रतीक्षास्थल और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी। रेलवे की ओर से इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य छठ पर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना बताया गया था।





वहीं, कल्याण बनर्जी के बयान पर भाजपा नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता प्रियंका टिबरेवाल ने उनके बयान की आलोचना करते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी की मौजूदा मानसिक स्थिति काफी दयनीय है, इसलिए वह इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के शासनकाल में मुहर्रम के कारण कई बार दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को रोकने की घटनाएं हुई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि देवी दुर्गा और देवी काली की प्रतिमाओं को पुलिस वैन में भरकर ले जाने जैसी घटनाएं भी तृणमूल शासन में सामने आई थीं। भाजपा नेताओं का कहना है कि छठ पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों के लोगों की आस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है और बंगाल में रहने वाले हर समुदाय को अपने त्योहार मनाने का समान अधिकार है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय पहचान, भाषा और धार्मिक आयोजनों को लेकर राजनीतिक बहस तेज कर दी है। एक तरफ कल्याण बनर्जी बंगाली अस्मिता और स्थानीय संस्कृति की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे बिहार और अन्य राज्यों से आए लोगों की धार्मिक आस्था पर सवाल उठाने वाला बयान बता रही है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद टीएमसी और भाजपा के बीच यह राजनीतिक टकराव आगे क्या रूप लेता है।

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