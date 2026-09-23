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Big good news for central government employees: they will receive around ₹18 lakh in arrears!
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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एरियर में मिलेंगे करीब 18 लाख रुपये!
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट और उससे होने वाले वेतन संशोधन का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आठवां वेतन आयोग अलग-अलग कर्मचारी संगठनों और हितधारकों के साथ चर्चा कर रहा है। कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि नई वेतन व्यवस्था लागू होने पर उन्हें कितना एरियर मिल सकता है। माना जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में जितना समय लगेगा, प्रभावी तारीख से वेतन के अंतर के आधार पर कर्मचारियों को उतनी ही बड़ी एरियर राशि मिल सकती है। हालांकि, अभी अंतिम फिटमेंट फैक्टर और संशोधित वेतन तय नहीं हुआ है, इसलिए लाखों रुपये के एरियर के आंकड़े फिलहाल अनुमान पर आधारित हैं।
यदि उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 माना जाए, तो अलग-अलग वेतन स्तरों पर आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसी आधार पर लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 के कर्मचारियों के संभावित एरियर की गणना की जा रही है। लेवल 8 के कर्मचारियों के लिए कुछ अनुमानित गणनाओं में एरियर की राशि करीब 18 लाख रुपये तक बताई जा रही है। हालांकि, यह राशि किसी आधिकारिक घोषणा के आधार पर तय नहीं हुई है। वास्तविक एरियर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कौन-सा फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करती है, वेतन आयोग किस तारीख से नई व्यवस्था लागू करने की सिफारिश करता है और सरकार उस सिफारिश को किस तारीख से लागू करती है।
आठवें वेतन आयोग की गतिविधियां भी लगातार आगे बढ़ रही हैं। आयोग ने इस महीने जयपुर, चेन्नई, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में कर्मचारी संगठनों तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठकें की हैं। अगली बैठक 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में प्रस्तावित है। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों, वेतन संरचना, भत्तों, पेंशन और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर सुझाव लेना है।
सरकार ने नवंबर 2025 में आठवें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। इस समयसीमा के हिसाब से आयोग को मई 2027 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। हालांकि, वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया में व्यापक विचार-विमर्श, आंकड़ों का अध्ययन और विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार किया जाता है। इसलिए अंतिम रिपोर्ट निर्धारित समय से आगे भी जा सकती है। कुछ विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक रिपोर्ट मार्च से अगस्त 2027 के बीच सरकार के पास पहुंच सकती है।
रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी वेतन बढ़ोतरी और एरियर का भुगतान तत्काल होना जरूरी नहीं है। सरकार रिपोर्ट की सिफारिशों की समीक्षा करके उन्हें स्वीकार, संशोधित या अस्वीकार कर सकती है और इसके बाद लागू करने की तारीख तथा भुगतान से जुड़े नियम तय होंगे। इसलिए फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आठवें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिश, फिटमेंट फैक्टर और प्रभावी तारीख है। इन्हीं तीन चीजों से यह तय होगा कि कर्मचारियों की नई सैलरी कितनी बढ़ेगी और संभावित एरियर की वास्तविक राशि कितनी होगी।
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