शरद पवार की सेहत में सुधार: अस्पताल से मिली छुट्टी, अब घर पर होगा इलाज; डॉक्टर ने क्या बताया?

विज्ञापन

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On NCP-SCP chief Sharad Pawar's health, Breach Candy Hospital's Dr Pratit Samdani says, "Sharad Pawar has been discharged in a stable condition . He will continue his treatment at home... He had suffered from a bronchitis attack and a chest infection, which are now improving... He has been asked to continue his treatment at home and to take standard precautions that every citizen of the country should take... Given his age, a few additional instructions have been provided. He is very compliant, and I am very sure that he will take care of himself." — ANI (@ANI) November 7, 2026

विज्ञापन

विज्ञापन

डॉ. प्रतीत समदानी ने बताया कि शरद पवार को घर पर ही इलाज जारी रखने और सामान्य सावधानियों का पालन करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा 'उनकी उम्र को देखते हुए कुछ अतिरिक्त निर्देश भी दिए गए हैं। वे बहुत अनुशासित हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वे अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे।'बता दें कि एनसीपी (शरद गुट) के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शरद पवार को दो नवंबर को पुणे में तबीयत बिगड़ने के बाद वहीं एक क्लीनिक में भर्ती कराया गया था। इसके बाद आगे की जांच के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर सांसद सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया मंच एक्स के माध्यम से ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराने की जानकारी साझा की थी।शरद पवार को खांसी और सांस लेने के दौरान सीने में दर्द की शिकायत थी। इसके बाद उन्हें पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। जहां डॉक्टरों ने सामान्य स्वास्थ्य जांच करके उन्हें निगरानी में रखा था। हालांकि इसके उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि 'बाबा अब काफी बेहतर हैं, और हम अब मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। रूबी हॉल की पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने उनकी इतनी अच्छी देखभाल की। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं।'