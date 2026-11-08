पुणे में दोस्त से मामूली बात पर हुआ झगड़ा: चेहरे पर फेंका तेजाब; छह साल की बच्ची समेत चार लोग झुलसे

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पुलिस के मुताबिक, नितिन जाधव और 40 वर्षीय आशीष इंद्रपाल डिंग्या दोस्त थे। दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। 6 नवंबर को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद नितिन एक हार्डवेयर की दुकान से तेजाब खरीदकर लाया और आशीष के चेहरे पर फेंक दिया। आशीष की 65 वर्षीय मां ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर भी तेजाब फेंक दिया। इससे उनके दोनों हाथ झुलस गए।हमले के दौरान वहां से दोपहिया वाहन पर अपनी छह साल की बेटी के साथ गुजर रहे विशाल शंकर जाधव भी इसकी चपेट में आ गए। तेजाब से उनका दायां हाथ और दायां पैर झुलस गया। वहीं, उनकी बेटी के बाएं पैर में चोट आई। आशीष के चेहरे, आंख और हाथों पर तेजाब से चोटें आई हैं। इस तरह हमले में कुल चार लोग घायल हुए।पुलिस अधिकारी के मुताबिक, विशाल जाधव का पुणे के ससून जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, बाकी तीन घायलों को उसी दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। लक्ष्मी नगर पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक युवराज नांद्रे ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें तेजाब के इस्तेमाल से चोट पहुंचाने, किसी की जान को खतरे में डालने और अन्य धाराएं शामिल हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।