तमिलानाडु में शराब की दुकानें खोले जाने पर प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई

तमिलनाडु में शराब की दुकानें खोले जाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। मदुरै में प्रदर्शन कर रहे सीपीआई-एम कार्यकर्ताओं सहित प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। ये लोग लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोलने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल हैं।

#WATCH: Scuffle broke out between protestors including CPI-M workers and Police in Madurai. They were protesting against Tamil Nadu government's decision to open liquor shops in the state amid #CoronavirusLockdown. pic.twitter.com/AaosuCy8ki