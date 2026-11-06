Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Scam for 'Periyar Knowledge World CM Vijayan raises questions, says DMK has a habit of engaging in corruption

पेरियार नॉलेज वर्ल्ड की खरीद में घोटाला?: सीएम विजय ने उठाए सवाल, कहा- डीएमके को भ्रष्टाचार करने की आदत

Fri, 06 Nov 2026 04:25 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, चेन्नई
पीटीआई, चेन्नई Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Fri, 06 Nov 2026 04:25 PM IST
सार

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने पिछली डीएमके सरकार पर कोयंबटूर के पेरियार नॉलेज वर्ल्ड में किताबों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने प्रोफेसर पेरुमल मुरुगन की तारीफ करते हुए कहा कि डीएमके को जनता कभी माफ नहीं करेगी।

विज्ञापन
Scam for 'Periyar Knowledge World CM Vijayan raises questions, says DMK has a habit of engaging in corruption
सीएम विजय - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कोयंबटूर में 'पेरियार नॉलेज वर्ल्ड' के लिए किताबें खरीदने में पिछली डीएमके सरकार के दौरान भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर पेरुमल मुरुगन ने इसका पर्दाफाश किया है और उनकी तारीफ की जानी चाहिए।
विज्ञापन


डीएमके पर क्या आरोप लगाया?
डीएमके को भ्रष्टाचार की जड़ बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार में डूबी रहती है। डीएमके के शीर्ष नेताओं का दावा है कि उन्होंने बहुत जांच-पड़ताल के बाद 'पेरियार नॉलेज वर्ल्ड' का निर्माण किया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अब लोग इसकी खरीद प्रक्रिया में हुए बड़े भ्रष्टाचार का मजाक उड़ा रहे हैं।
विज्ञापन


सत्ताधारी टीवीके के संस्थापक ने एक बयान में आरोप लगाया, ' डीएमके ने एक अलग ही तरीके से भ्रष्टाचार किया है, और कोयंबटूर के 'पेरियार नॉलेज वर्ल्ड' से भ्रष्टाचार की दुनिया में बदल दिया है।"
विज्ञापन
विज्ञापन


डीएमके को भ्रष्टाचार करने की आदत हो गई
उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके, जिसे लगातार भ्रष्टाचार करने की आदत हो गई है, उसे तमिलनाडु की आने वाली पीढ़ियां भी कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने दावा किया कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान टेंडर समेत कई मामलों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया, 'डीएमके एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने लिए भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी दुनिया खड़ी कर ली है, और अब एक-एक करके इसका पर्दाफाश हो रहा है।'
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed