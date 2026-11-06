पेरियार नॉलेज वर्ल्ड की खरीद में घोटाला?: सीएम विजय ने उठाए सवाल, कहा- डीएमके को भ्रष्टाचार करने की आदत

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डीएमके को भ्रष्टाचार की जड़ बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि यह पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार में डूबी रहती है। डीएमके के शीर्ष नेताओं का दावा है कि उन्होंने बहुत जांच-पड़ताल के बाद 'पेरियार नॉलेज वर्ल्ड' का निर्माण किया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि अब लोग इसकी खरीद प्रक्रिया में हुए बड़े भ्रष्टाचार का मजाक उड़ा रहे हैं।सत्ताधारी टीवीके के संस्थापक ने एक बयान में आरोप लगाया, ' डीएमके ने एक अलग ही तरीके से भ्रष्टाचार किया है, और कोयंबटूर के 'पेरियार नॉलेज वर्ल्ड' से भ्रष्टाचार की दुनिया में बदल दिया है।"उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमके, जिसे लगातार भ्रष्टाचार करने की आदत हो गई है, उसे तमिलनाडु की आने वाली पीढ़ियां भी कभी माफ नहीं करेंगी। उन्होंने दावा किया कि पिछली डीएमके सरकार के दौरान टेंडर समेत कई मामलों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया, 'डीएमके एक ऐसी पार्टी है जिसने अपने लिए भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी दुनिया खड़ी कर ली है, और अब एक-एक करके इसका पर्दाफाश हो रहा है।'