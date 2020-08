सत्यपाल मलिक ने मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में ली शपथ

सत्यपाल मलिक ने मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। इससे पहले वे गोवा के राज्यपाल थे। मलिक का तबादला मंगलवार को गोवा से मेघालय कर दिया गया था। इन्होंने तथागत रॉय का स्थान लिया है। राज्यपाल के तौर पर सत्यपाल मलिक का एक साल में यह तीसरा तबादला किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।Meghalaya: Satya Pal Malik took oath as the new Governor of the state in Shillong, earlier today. pic.twitter.com/dSEgb5P3vz