'सतीश ब्रो, इट्स डन': महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के बैलेट बॉक्स में निकली पर्ची; सत्ताधारी दल को झटका, कौन जीता?

महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में इस बार मतदाताओं का गुस्सा बैलेट बॉक्स में पड़ी पर्चियों के जरिए भी सामने आया। एनसीपी (एसपी) के उम्मीदवार प्रतापसिंह पाटिल ने एनसीपी के मौजूदा एमएलसी सतीश चव्हाण को 18,124 वोटों से हराकर बड़ा उलटफेर किया। जीत के बाद पाटिल ने दावा किया कि कुछ मतदाताओं ने वोट डालने के साथ पर्चियों पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। इनमें एक पर्ची पर लिखा था, ‘सतीश भाई, अब बस हो गया, खेल खत्म।’

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