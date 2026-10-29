{"_id":"6ae25f0601071333bd0210a7","slug":"today-news-updates-politics-crime-incidents-assam-guwahati-firing-case-2026-10-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"न्यूज अपडेट्स: सिक्किम में एनएच 10 पर यातायात प्रतिबंधित; तमिलनाडु में पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग-10 (NH-10) के रंगपो से रानीपूल के बीच सड़क पर आपातकालीन कार्यों के चलते 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक हर रात आठ घंटे यातायात प्रतिबंधित रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) की ओर से जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। इस दौरान सड़क पर दोतरफा यातायात व्यवस्था को पूरी तरह सुचारु बनाने के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे। विज्ञापन वैकल्पिक मार्गों से गुजरेंगे वाहन

प्रतिबंध के दौरान हल्के मोटर वाहनों को रंगपो-दुगा-पेंडम-सिंगताम मार्ग या मामरिंग-नामथांग-सिंगताम-गंगटोक मार्ग से जाने की सलाह दी गई है। वहीं, सभी श्रेणी के वाहनों के लिए रंगपो-रोराथांग-पाक्योंग-गंगटोक मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के रूप में सुझाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, जिला प्रशासन से इन वैकल्पिक मार्गों पर यातायात नियंत्रण के आवश्यक इंतजाम करने का अनुरोध किया गया है, ताकि वाहनों की आवाजाही सुचारु बनी रहे। विज्ञापन

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इसरो कल लॉन्च करेगा अगली पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-03 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 30 अक्तूबर को अपना नया नेविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-03 लॉन्च करेगा। इसे रात 11.51 बजे जीएसएलवी-एफ18 रॉकेट के जरिये अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। एनवीएस-03 का उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली एनएवीआईसी की सेवाओं को लगातार जारी रखने और उन्हें बेहतर बनाने में मदद करना है। इसमें पहले से इस्तेमाल हो रहे एल5 और एस बैंड के अलावा एल1 बैंड का सिग्नल भी होगा। इससे लोकेशन संबंधी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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'सुप्रीम कोर्ट बंगाल में पिछली चुनी हुई सरकार बहाल करे'

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार के जनादेश पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से पिछली निर्वाचित सरकार को बहाल करने और छह महीने के भीतर नए चुनाव कराने की मांग की है। यह बयान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आया। अदालत ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के विवरण की जांच के लिए चुनाव आयोग द्वारा ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी के इस्तेमाल की वैधता पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि बिहार में SIR मामले में दिया गया फैसला इस प्रक्रिया से जुड़े सभी सवालों का अंतिम निपटारा नहीं था। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए सभी पात्र मतदाताओं के नाम बहाल किए जाने चाहिए। हालांकि, अदालत ने बंगाल में सरकार की वैधता पर ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है।

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गुवाहाटी गोलीबारी कांड के आरोपी के एनकाउंटर का डर

गुवाहाटी की एक अदालत ने असम पुलिस को 26 अक्तूबर को 'होटल बिलास इन' गोलीबारी के मुख्य आरोपी घनकांत गोगोई की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई थी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। अदालत ने गोगोई के वकील द्वारा हिरासत में संभावित हिंसा की आशंका जताए जाने के बाद यह निर्देश जारी किए हैं। गोगोई के वकील द्वारा आरोपी के साथ दुर्व्यवहार या मुठभेड़ की आशंका व्यक्त करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कई सुरक्षा उपाय जारी किए। अदालत ने क्या निर्देश दिए?

अदालत के निर्देशों के अनुसार, पुलिस को आरोपी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पूछताछ के दौरान उसे पर्याप्त भोजन, पीने का पानी और अन्य बुनियादी जरूरतें मिलें। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि गोगोई की हर 24 घंटे में चिकित्सा जांच कराई जाए और पुलिस को हिरासत में उसकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा, विशेष रूप से रात के समय, प्रदान करने का निर्देश दिया है। सुरक्षा उपायों के तहत पुलिस को सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गोगोई को हिरासत से बाहर ले जाने पर रोक लगा दी गई है।



आदेश के अनुसार, अगर पूछताछ या साक्ष्य जुटाने के लिए उसे हिरासत से बाहर ले जाना जरूरी हो, तो पुलिस उपाधीक्षक रैंक के एक अधिकारी का उसके साथ होना जरूरी है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर आरोपी हिरासत से फरार हो जाता है तो पुलिसकर्मियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जांच अधिकारी को डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है, जिनमें हिरासत में दुर्व्यवहार से बचाव के उपाय बताए गए हैं।



34 वर्षीय गोगोई को गुवाहाटी के लचित नगर इलाके में स्थित होटल बिलास इन में गोलीबारी के कुछ घंटों बाद 26 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 27 अक्तूबर को सीजेएम अदालत में पेश किया गया और सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, गोलीबारी होटल के पट्टे के समझौते को लेकर हुए विवाद के कारण हुई थी। संपत्ति संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए आयोजित बैठक से पहले यह असहमति कथित तौर पर बढ़ गई थी। गोगोई के वकील ने दावा किया है कि उनके मुवक्किल ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और गोलीबारी से संबंधित परिस्थितियों की जांच जारी है।

634 करोड़ रुपये के नौकरी घोटाले की जांच तेज

तमिलनाडु में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने गुरुवार को पूर्व मंत्री और डीएमके नेता केएन नेहरू से जुड़े राज्यभर के 25 ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। यह कार्रवाई नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति (MAWS) विभाग में कथित 634 करोड़ रुपये के नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में की गई है। मद्रास हाईकोर्ट के हालिया निर्देश के बाद नेहरू और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अक्टूबर 2025 में इस मामले में कथित अनियमितताओं की जानकारी राज्य पुलिस को दी थी, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने विस्तृत जांच का आदेश दिया।



नियुक्तियों के बदले रिश्वत लेने के आरोप, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नेहरू

जांच एजेंसी के अनुसार, मामले में आरोप है कि नेहरू के मंत्री रहते MAWS विभाग में सरकारी पदों पर नियुक्ति दिलाने के बदले अभ्यर्थियों से व्यवस्थित तरीके से रिश्वत वसूली गई। DVAC के अधिकारी तलाशी वाले ठिकानों पर दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य सामग्रियों की जांच कर रहे हैं, ताकि कथित धन के लेन-देन का पता लगाने के साथ भर्ती प्रक्रिया से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा सकें। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब नेहरू ने मद्रास हाईकोर्ट के 26 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने के खिलाफ उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी।

कोझिकोड में मछली पकड़ने वाली नाव में लगी आग

केरलम के कोझिकोड में गुरुवार सुबह पुराने फारूक पुल के नीचे खड़ी मछली पकड़ने वाली नाव ‘आरजे’ के इंजन और ईंधन टैंक में आग लग गई। दमकल एवं बचाव सेवा के अधिकारियों के अनुसार, आग लगने से नाव को बांधने वाली रस्सी जलकर टूट गई, जिससे नाव बहकर पुल के नीचे पहुंच गई और आग बुझाने में मुश्किलें आईं। दमकल विभाग ने दो अग्निशमन वाहन तैनात किए, जिनमें से एक पुल पर खड़ा कर पानी का छिड़काव किया गया। हालांकि, नाव के लगातार बहने के कारण अभियान प्रभावित हुआ। इसके बाद दो अधिकारी रस्सियां लेकर नदी में उतरे, तैरकर जलती नाव तक पहुंचे और उसे सुरक्षित बांधा। अन्य कर्मियों की मदद से नाव को किनारे खींचा गया। इसके बाद चालक दल ने नाव से एलपीजी सिलेंडर बाहर निकाला और फ्लोट पंप की मदद से पानी डालकर आग पूरी तरह बुझा दी गई। अधिकारियों को आशंका है कि आग इंजन से शुरू हुई थी, हालांकि इसकी वास्तविक वजह की पुष्टि जांच के बाद होगी। समय रहते की गई कार्रवाई से आग नाव के इंजन वाले हिस्से तक ही सीमित रही। दमकल अभियान के दौरान पुलिस ने पुल पर यातायात नियंत्रित किया।

खाने में कीड़े मिलने का झूठा दावा करने पर शिक्षक गिरफ्तार

केरलम के कोझिकोड में राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में छात्रों को परोसे गए भोजन में कीड़े मिलने का कथित तौर पर झूठा दावा करने के आरोप में गुरुवार को एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान एर्नाकुलम जिले के एक व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत जिजो जेम्स के रूप में हुई है। एनआईटी कोझिकोड मैदान में आयोजित इस प्रतियोगिता में सामान्य शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। जेम्स ने बुधवार को फेसबुक पोस्ट के जरिए भोजन में कीड़े मिलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद छात्र संगठन एसएफआई ने विरोध मार्च निकाला। आयोजकों की जांच में यह आरोप गलत पाया गया। खेलकूद प्रतियोगिता के संयोजक पीके अरविंदन की शिकायत पर कुन्नमंगलम पुलिस ने दंगा भड़काने के इरादे से उकसावा देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया। अधिकारियों के मुताबिक, शिक्षक ने शाम तक अपनी सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मामला जमानती धारा के तहत दर्ज होने के कारण उसे जमानत पर रिहा किए जाने की संभावना है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे जांच जारी है।

कच्छ के कांडला SEZ की दो कंपनियों में लगी भीषण आग

गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम स्थित कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र (KASEZ) में दो कंपनियों में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। फिलहाल आग लगने के कारणों और इससे हुए नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। घटना से जुड़ी अन्य जानकारियों का इंतजार है।

तमिलनाडु में 8,000 फील्ड असिस्टेंट पदों पर होगी भर्ती

तमिलनाडु सरकार ने राज्य की बिजली वितरण कंपनी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) में फील्ड असिस्टेंट के 8,000 पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दी है। ऊर्जा विभाग की ओर से 28 अक्टूबर को जारी शासनादेश के अनुसार, भर्ती तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) के माध्यम से दो चरणों में होगी। वर्ष 2027 में 5,000 और 2028 में 3,000 पद भरे जाएंगे। सभी पदों पर नियुक्ति के बाद सरकार पर सालाना करीब 341.26 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। पहले चरण में 5,000 कर्मचारियों पर सालाना 213.28 करोड़ रुपये और दूसरे चरण में 3,000 कर्मचारियों पर अतिरिक्त 127.97 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन पदों का मूल वेतन 18,800 से 59,900 रुपये निर्धारित है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अन्य भत्तों और पेंशन अंशदान सहित प्रति कर्मचारी मासिक खर्च 35,548 रुपये अनुमानित है।

कोवलम स्पा में नाबालिग के यौन शोषण मामले में बेंगलुरु से महिला एजेंट गिरफ्तार

केरल के कोवलम स्थित स्पा में नाबालिग के कथित यौन शोषण की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने बेंगलुरु से वाणी नामक महिला एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, वह लड़कियों और महिलाओं को स्पा में भेजने के धंधे में शामिल थी। मामले में यह सातवीं गिरफ्तारी है। जांचकर्ताओं के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में नाबालिग की एक रिश्तेदार ने कथित तौर पर उसे वाणी को बेच दिया था, जिसके बाद उसे अलग-अलग स्पा में भेजा गया। पीड़िता ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि वह जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में कोवलम के एक स्पा पहुंची थी और करीब दो महीने वहां रही। बाद में वह दूसरे स्पा में भी गई। पुलिस ने दोनों स्पा संचालकों को गिरफ्तार किया है। जांच में चेन्नई के पास गुडुवनचेरी में भी कथित शोषण का मामला सामने आया। एसआईटी ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े दो कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है।

फंड डायवर्जन मामले में BLM क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन हिरासत में

केरल क्राइम ब्रांच ने कथित फंड डायवर्जन मामले में BLM क्रेडिट सोसाइटी के चेयरमैन आर. प्रेमकुमार को गुरुवार को चेन्नई स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद शारीरिक परेशानी की शिकायत पर उन्हें नुंगमबक्कम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें कोझिकोड ले जाए जाने की संभावना है। भारत लजना मल्टी स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है और इसका कारोबार केरल तथा पुडुचेरी में फैला है। आरोप है कि सोसाइटी में जमा धन का इस्तेमाल रिसॉर्ट, थिएटर और होटल खरीदने जैसे निजी उद्देश्यों के लिए किया गया। कोझिकोड निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था, जिसे बाद में आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया। शिकायत वापस लिए जाने के बावजूद जांच जारी है। प्रेमकुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए जमाकर्ताओं को मूलधन और ब्याज लौटाने का दावा किया है। केरल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित है।

असम में ट्रेन के इंजन की ट्रॉली पटरी से उतरी, रेल सेवाएं प्रभावित

असम के लुमडिंग-बदरपुर पहाड़ी रेलखंड में गुरुवार सुबह ट्रेन के इंजन की आगे की ट्रॉली पटरी से उतर गई। इस घटना के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुईं। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अनुसार, सुबह करीब 8:50 बजे सिलचर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन संख्या 15616 के इंजन की ट्रॉली बदरपुर और सुक्रितिपुर स्टेशनों के बीच पटरी से उतर गई। रेलवे ने बताया कि ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित हैं। हादसे में किसी के घायल होने या मौत की खबर नहीं है। ट्रेन के पीछे के हिस्से और सभी यात्री डिब्बों को वापस बदरपुर स्टेशन ले जाया गया। इस ट्रेन की यात्रा बदरपुर में ही समाप्त कर दी गई। वहीं, गुरुवार को चलने वाली गुवाहाटी-सिलचर एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। कई अन्य ट्रेनों को भी अलग-अलग स्थानों पर नियंत्रित किया गया। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पटरी बहाल करने का काम जारी है।

बंगलूरू में नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में छह गिरफ्तार, 6.52 लाख रुपये का गांजा और MDMA जब्त

बंगलूरू में पुलिस ने नशीले पदार्थ बेचने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो आरोपी दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 9.89 किलोग्राम गांजा और 16 ग्राम MDMA बरामद किया है। जब्त नशीले पदार्थों की कीमत करीब 6.52 लाख रुपये बताई गई है, जबकि इनकी अनुमानित बाजार कीमत 13.04 लाख रुपये है। पुलिस के मुताबिक, आरटी नगर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी और बनासवाड़ी पुलिस ने अलग-अलग तारीखों पर मिली सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की। आरोप है कि गिरफ्तार लोग आम लोगों और कॉलेज के विद्यार्थियों को नशीले पदार्थ बेचते थे। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि वे कर्नाटक और दूसरे राज्यों के अज्ञात आपूर्तिकर्ताओं से कम कीमत पर नशीले पदार्थ खरीदकर महंगे दामों पर बेचते थे। मामले में एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अब नशीले पदार्थों के कथित आपूर्तिकर्ताओं का पता लगाने में जुटी है।



तिरुवनंतपुरम की केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे कैदी की मौत

केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम स्थित पूजापुरा केंद्रीय जेल में 51 वर्षीय कैदी श्रीनिवासन का शव बैरक में फंदे से लटका मिला। वह पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोड का रहने वाला था और 2004 के हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था। पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब 9:10 बजे जेल कर्मचारियों ने उसे जेल के 12वें ब्लॉक की सेल नंबर 17 में लटका हुआ पाया। इस ब्लॉक में इलाज के लिए रखे गए कैदी रहते हैं। उसे तुरंत तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवासन को दिसंबर 2019 में पैरोल के दौरान फरार होने के बाद नेट्टुकलथेरी खुली जेल से केंद्रीय जेल में स्थानांतरित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में उसे कैंसर होने का पता चला था। इस घटना की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

कर्नाटक में तीन महीने में 17.78 लाख किलो राशन अनाज जब्त, 215 लोग गिरफ्तार

कर्नाटक सरकार ने पिछले तीन महीनों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों को मिलने वाले 17.78 लाख किलोग्राम चावल और अन्य अनाज जब्त किए हैं। राशन के अनाज की कथित तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में 215 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद के निर्देश पर यह अभियान एक अगस्त से चलाया जा रहा है। विभाग के अनुसार, जब्त अनाज में चावल, गेहूं, रागी और विभिन्न दालें शामिल हैं। बेलगावी जिले में पांच लाख किलोग्राम से अधिक और कोलार जिले में 3.5 लाख किलोग्राम अनाज जब्त किया गया। इस मामले में अलग-अलग थानों में 238 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और कथित तस्करी में इस्तेमाल किए गए 156 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई में 14,250 लीटर पेट्रोल और 1,492 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। विभाग के अनुसार, जब्त खाद्यान्न, गैस सिलेंडर और पेट्रोल की कुल कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। मंत्री ने कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।



अर्थशास्त्री कलैयारासन की गिरफ्तारी पर विवाद, स्टालिन ने बताया ‘फासीवाद की पराकाष्ठा’

तमिलनाडु में अर्थशास्त्री और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के सहायक प्रोफेसर ए. कलैयारासन को पुलिस ने बुधवार सुबह उनके घर से हिरासत में लिया था। पुलिस को एक टीवीके विधायक जे. कामाची के खिलाफ कथित आपत्तिजनक इंस्टाग्राम टिप्पणी की शिकायत मिली थी। हालांकि, करीब तीन घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने जांच में पाया कि एक फर्जी अकाउंट बनाने के लिए उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। इस कार्रवाई पर डीएमके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कलैयारासन को हिरासत में लेने की कार्रवाई को ‘फासीवाद की पराकाष्ठा’ बताया और पुलिस से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। स्टालिन ने आरोप लगाया कि एक सम्मानित अर्थशास्त्री को गलत पहचान के आधार पर परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि कलैयारासन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है और ‘द्रविड़ियन मॉडल’ पुस्तक के सहलेखक हैं। स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से भी इस मामले में जवाब मांगा। पुलिस के मुताबिक, तस्वीर के दुरुपयोग की पुष्टि होने के बाद कलैयारासन को छोड़ दिया गया।