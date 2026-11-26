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पहला मुद्दा- अभिनेत्री करिश्मा कपूर से संजय कपूर के बच्चों को ट्रस्ट की संरचना से बाहर करने की प्रक्रिया से जुड़ा था।

दूसरा मुद्दा- रानी कपूर के दावों और उनके निपटारे का था।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ को बताया गया कि मध्यस्थता के दौरान दोनों पक्षों के बीच 15 दौर की बातचीत हुई, लेकिन विवाद के सभी अहम मुद्दों पर सहमति नहीं बन सकी। रानी कपूर ने ट्रस्ट के खिलाफ अपने दावों का निपटारा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये मांगे थे। वहीं, विपक्षी पक्ष के वकील के मुताबिक, ट्रस्ट की संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 30,000 करोड़ रुपये है। अदालत ने मध्यस्थ की रिपोर्ट देखने के बाद प्रक्रिया समाप्त करने का फैसला किया। अब मामले का निपटारा बातचीत के बजाय कानूनी आधार पर होगा।यह पूरा मामला आरके फैमिली ट्रस्ट की वैधता से जुड़ा है। इस ट्रस्ट के पास सोना ग्रुप से जुड़ी बड़ी संपत्तियां हैं। ऑटो कंपोनेंट कंपनी सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन संजय कपूर का जून 2025 में निधन हो गया था। इसके बाद उनकी मां रानी कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ट्रस्ट की वैधता को चुनौती दी। उनका आरोप है कि उनकी संपत्तियां उनकी पूरी सहमति और जानकारी के बिना ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दी गईं। रानी कपूर इसी आधार पर ट्रस्ट के खिलाफ अपने दावों का निपटारा चाहती हैं।अदालत को मध्यस्थ की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि संजय कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों से जुड़े मामले में समाधान की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन रानी कपूर के दावों पर बातचीत पूरी तरह अटक गई। यही दोनों पक्षों के बीच समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनी।मध्यस्थता समाप्त होने के बाद अब विवाद का फैसला गुण-दोष के आधार पर अदालत में होगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट को ट्रस्ट की संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए दाखिल लंबित आवेदन पर समयबद्ध तरीके से फैसला करना चाहिए। इसका मतलब है कि संपत्तियों को सुरक्षित रखने से जुड़े मामले को अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। रानी कपूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अदालत को बताया कि उनकी तरफ से समझौते का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छह महीने से उस पर कोई जवाब नहीं मिला। अब देखना होगा कि अदालत में इस विवाद की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और ट्रस्ट की वैधता पर क्या फैसला आता है।