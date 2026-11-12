एअर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक की फर्जी धमकी: मामले में एक यात्री गिरफ्तार, कैंसर से जूझ रहा है आरोपी

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#UPDATE | In connection with yesterday's incident involving Air India flight AI 2772 (Kolkata–Mumbai), one passenger was apprehended and handed over to the NSCBI Airport Police Station: Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata — ANI (@ANI) November 12, 2026

पार्थ प्रतिम नंदी को सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने गिरफ्तार किया। बाद में उसे बिधाननगर सिटी पुलिस के तहत आने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थाने की पुलिस को सौंप दिया गया।मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान नंदी ने विमान में हाईजैक की झूठी धमकी वाला नोट रखने की बात स्वीकार की है। उसने यह भी बताया कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह और उसकी पत्नी दोनों कैंसर से पीड़ित हैं। उसे पहले नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाना था और वहां से अफ्रीका रवाना होना था। हालांकि, वह अपनी कैंसर से जूझ रही पत्नी को कोलकाता में अकेला छोड़कर दूर अफ्रीका नहीं जाना चाहता था।सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने बताया कि बुधवार को शहर छोड़ते समय वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी दौरान उसने मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक की झूठी धमकी वाला नोट रख दिया।बिधाननगर सिटी पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने जिन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, वे दुखद हैं। हालांकि, उसका यह कृत्य कानून के तहत दंडनीय है।अधिकारी के मुताबिक, इस हरकत के कारण विमान से मुंबई जाने वाले कई यात्रियों को परेशानी हुई। इनमें ऐसे यात्री भी शामिल थे, जिन्हें जरूरी काम से जाना था और कुछ लोगों की पहले से मेडिकल अपॉइंटमेंट तय थी। उन्होंने कहा कि मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।10 नवंबर को मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान पायलट को विमान हाईजैक करने की धमकी मिली। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी सूचना दी। इसके बाद विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। विमान के टॉयलेट में एक नोट मिला था, जिसमें विमान को हाईजैक करने की चेतावनी दी गई थी। जांच के बाद यह धमकी झूठी निकली।