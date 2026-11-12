एअर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक की फर्जी धमकी: मामले में एक यात्री गिरफ्तार, कैंसर से जूझ रहा है आरोपी
एएनआई, कोलकाता Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 12 Nov 2026 10:47 AM IST
सार
कोलकाता से मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट AI 2772 में हाईजैक की धमकी मिलने के मामले में एक यात्री को हिरासत में लिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक, यात्री को एनएससीबीआई एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया है।
विज्ञापन
विस्तार
कोलकाता एयरपोर्ट पर मुंबई जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक की झूठी धमकी देने के आरोप में 56 वर्षीय कैंसर मरीज को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान पार्थ प्रतिम नंदी के रूप में हुई है। इस घटना के कारण विमान को सुरक्षा जांच के लिए आइसोलेशन बे में ले जाना पड़ा था और उसकी उड़ान करीब सात घंटे देरी से रवाना हुई थी।
पार्थ प्रतिम नंदी को सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने गिरफ्तार किया। बाद में उसे बिधाननगर सिटी पुलिस के तहत आने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थाने की पुलिस को सौंप दिया गया।
पूछताछ में कबूला धमकी भरा नोट रखने का दावा
मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान नंदी ने विमान में हाईजैक की झूठी धमकी वाला नोट रखने की बात स्वीकार की है। उसने यह भी बताया कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह और उसकी पत्नी दोनों कैंसर से पीड़ित हैं। उसे पहले नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाना था और वहां से अफ्रीका रवाना होना था। हालांकि, वह अपनी कैंसर से जूझ रही पत्नी को कोलकाता में अकेला छोड़कर दूर अफ्रीका नहीं जाना चाहता था।
विज्ञापन
सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने बताया कि बुधवार को शहर छोड़ते समय वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी दौरान उसने मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक की झूठी धमकी वाला नोट रख दिया।
पुलिस बोली- कानून के तहत होगी कार्रवाई
बिधाननगर सिटी पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने जिन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, वे दुखद हैं। हालांकि, उसका यह कृत्य कानून के तहत दंडनीय है।
अधिकारी के मुताबिक, इस हरकत के कारण विमान से मुंबई जाने वाले कई यात्रियों को परेशानी हुई। इनमें ऐसे यात्री भी शामिल थे, जिन्हें जरूरी काम से जाना था और कुछ लोगों की पहले से मेडिकल अपॉइंटमेंट तय थी। उन्होंने कहा कि मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
टॉयलेट में मिला था धमकी भरा नोट
10 नवंबर को मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान पायलट को विमान हाईजैक करने की धमकी मिली। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी सूचना दी। इसके बाद विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। विमान के टॉयलेट में एक नोट मिला था, जिसमें विमान को हाईजैक करने की चेतावनी दी गई थी। जांच के बाद यह धमकी झूठी निकली।
विज्ञापन
पार्थ प्रतिम नंदी को सबसे पहले एयरपोर्ट पर तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों ने गिरफ्तार किया। बाद में उसे बिधाननगर सिटी पुलिस के तहत आने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थाने की पुलिस को सौंप दिया गया।
विज्ञापन
पूछताछ में कबूला धमकी भरा नोट रखने का दावा
मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान नंदी ने विमान में हाईजैक की झूठी धमकी वाला नोट रखने की बात स्वीकार की है। उसने यह भी बताया कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह और उसकी पत्नी दोनों कैंसर से पीड़ित हैं। उसे पहले नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाना था और वहां से अफ्रीका रवाना होना था। हालांकि, वह अपनी कैंसर से जूझ रही पत्नी को कोलकाता में अकेला छोड़कर दूर अफ्रीका नहीं जाना चाहता था।
विज्ञापन
सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने बताया कि बुधवार को शहर छोड़ते समय वह मानसिक रूप से परेशान था। इसी दौरान उसने मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में हाईजैक की झूठी धमकी वाला नोट रख दिया।
#UPDATE | In connection with yesterday's incident involving Air India flight AI 2772 (Kolkata–Mumbai), one passenger was apprehended and handed over to the NSCBI Airport Police Station: Netaji Subhash Chandra Bose International Airport, Kolkata— ANI (@ANI) November 12, 2026
पुलिस बोली- कानून के तहत होगी कार्रवाई
बिधाननगर सिटी पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने जिन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, वे दुखद हैं। हालांकि, उसका यह कृत्य कानून के तहत दंडनीय है।
अधिकारी के मुताबिक, इस हरकत के कारण विमान से मुंबई जाने वाले कई यात्रियों को परेशानी हुई। इनमें ऐसे यात्री भी शामिल थे, जिन्हें जरूरी काम से जाना था और कुछ लोगों की पहले से मेडिकल अपॉइंटमेंट तय थी। उन्होंने कहा कि मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
टॉयलेट में मिला था धमकी भरा नोट
10 नवंबर को मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान पायलट को विमान हाईजैक करने की धमकी मिली। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को इसकी सूचना दी। इसके बाद विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया और सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान शुरू किया। विमान के टॉयलेट में एक नोट मिला था, जिसमें विमान को हाईजैक करने की चेतावनी दी गई थी। जांच के बाद यह धमकी झूठी निकली।