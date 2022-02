माउंट करजोक कांगड़ी पर बेहद विकट मौसम रहता है। इन दिनों वहां का तापमान माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है। इतने विषम मौसम में आईटीबीपी के केंद्रीय पर्वतारोही दल के छह जवानों ने 20 फरवरी को माउंट करजोक चोटी पर चढ़ने में कामयाबी पाई। इस टीम का नेतृत्व पर्वतारोही कमांडेंट रतन सिंह सोनल ने किया। डिप्टी कमांडेंट अनूप नेगी इस दल के उपनेता थे। दल ने इस चोटी पर चढ़ने के लिए किसी तरह के खास पर्वतारोहण उपकरणों की मदद नहीं ली।

#WATCH | 55-year-old ITBP Commandant Ratan Singh Sonal completes 65 push-ups at one go at 17,500 feet at -30 degrees Celsius temperature in Ladakh.



(Source: ITBP) pic.twitter.com/4ewrI8eSjL