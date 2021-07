जासूसी पर राज्यसभा में हंगामा: मंत्री वैष्णव के बयान के वक्त बवाल, तृणमूल सदस्यों ने पन्ने छीनकर फाड़े

विज्ञापन

इस्राइली सॉफ्टवेयर पेगासस से 300 भारतीयों की कथित जासूसी को लेकर गुरुवार को भी संसद में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में जब सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मामले पर बयान देने के लिए उठे तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इन सांसदों ने मंत्री से पन्ने छीनकर फाड़ दिए। वे सभापति के आसन के पास एकत्रित होकर शोर मताते रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही शुक्रवार तक स्थगित कर दी गई।भारी हंगामे के कारण वैष्णव को बयान देने में कठिनाई हुई और उन्हें यह सदन के पटल पर रखना पड़ा। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई उपसभापति हरिवंश ने बयान देने के लिए वैष्णव का नाम पुकारा। विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। वैष्णव ने बयान की शुरुआत की ही थी कि हंगामा और तेज हो गया। हंगामे के कारण उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। उपसभापति ने विपक्षी दलों के रवैये को 'असंसदीय' करार दिया और केंद्रीय मंत्री से बयान को सदन के पटल पर रखने का आग्रह किया।मंत्री वैष्णव ने इजराइली स्पाईवेयर पेगासस के जरिये भारतीयों की कथित जासूसी करने संबंधी खबरों को सिरे से खारिज करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि संसद के मानसून सत्र से ठीक पहले ऐसी रिपोर्ट का प्रकाशित होना कोई संयोग नहीं है बल्कि ये आरोप भारतीय लोकतंत्र की छवि को धूमिल करने का प्रयास हैं। राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच, अपने बयान में वैष्णव ने कहा कि जब देश में नियंत्रण एवं निगरानी की व्यवस्था पहले से है तब अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अवैध तरीके से निगरानी संभव नहीं है।गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के पहले दिन से विपक्षी दलों ने संसद के दोनों सदनों में इसके समेत कुछ अन्य मुद्दों पर हंगामा किया। आज भी वैष्णव ने उच्च सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही यह बयान दिया। जब वह बयान दे रहे थे तब आसन के समक्ष आ कर हंगामा कर रहे तृणमूल कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने चंद दस्तावेज भी फाड़े और हवा में उछाले।मंत्री पुरी व तृणमूल सांसद के बीच तीखी नोंकझोंकआईटी मंत्री वैष्णव के हाथ से पन्ने छीनकर फाड़ने के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और तृणमूल सांसद शांतनु सेन के बीच तीखी नोंकझोंक हुई। सेन ने वैष्णव से पन्ने छीने थे। मंत्री का यह बयान मीडिया में आई रिपोर्ट के मद्देनजर सामने आया है कि कुछ राजनीतिक नेताओं, सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों सहित अनेक भारतीयों की निगरानी करने के लिये इस्राइली स्पाइवेयर पेगासस का कथित तौर पर उपयोग किया गया था।विदेश राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि विपक्ष खासकर तृणमूल कांग्रेस व कांग्रेस के सदस्यों की हरकत शर्मनाक है। पेगासस जासूसी मामला फेक न्यूज है। इससे देश की छवि खराब हुई है। आज सदन में सदस्यों ने जवाब देते वक्त मंत्री के हाथ से पन्ने छीन लिए, यह घटिया हरकत है।भाजपा सांसद महेश पोत्दार ने कहा कि जब ये बंगाल में अपने विरोधियों की हत्या कर सकते हैं, महिलाओं से दुर्व्यवहार कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आज उन्होंने पन्ने छीनकर फाड़े, कल ये कपड़े फाड़ें तो हैरानी नहीं होगी।सपा नेता प्रो. रामगोपाल यादव ने कहा है कि यदि कोई पन्ने छिनकर फाड़ता है तो यह उचित नहीं है। मैं सदन में देर से पहुंचा, इसलिए पूरी घटना नहीं देख सका।