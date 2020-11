जेल से रिहाई के बाद बोले अर्नब, मैं उद्धव को बहस करने की चुनौती देता हूं

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद पत्रकार अर्नब गोस्वामी तलोजा जेल से बुधवार शाम रिहा हो गए। अपनी रिहाई के बाद अर्नब ने कहा कि 'यह सरकार द्वारा की गई एक गैरकानूनी गिरफ्तारी थी, जो यह नहीं समझता है कि वह मीडिया की स्वतंत्रता को पीछे नहीं धकेल सकता है। अगर उद्धव ठाकरे को मेरी पत्रकारिता से कोई समस्या है, तो उन्हें मुझे साक्षात्कार देना चाहिए। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे उन मुद्दों पर बहस करें जिनसे मैं असहमत हूं।'

It was illegal arrest done by a govt that doesn't understand that it can't push back independent media.If Uddhav Thackeray has problem with my journalism, he should give me interview. I challenge him to debate with me on issues I disagree with him:Republic TV Editor Arnab Goswami