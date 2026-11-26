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लोकसभा: सदन की बैठक सोमवार, 30 नवंबर को शुरू होगी।

सदन की बैठक सोमवार, 30 नवंबर को शुरू होगी। राज्यसभा: उच्च सदन की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर को बुलाई जाएगी।

उच्च सदन की बैठक बुधवार, 2 दिसंबर को बुलाई जाएगी। सत्रावसान: सरकारी कामकाज की आवश्यकता के आधार पर दोनों सदनों की कार्यवाही 3 दिसंबर को संपन्न हो सकती है।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए इस फैसले की आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने आवश्यक विधायी और सरकारी कामकाज निपटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से दोनों सदनों की बैठक फिर से बुलाने का अनुरोध किया है।सरकार द्वारा सत्र बुलाए जाने के एलान के बीच कांग्रेस ने भी विपक्ष की रणनीति तय करने के लिए कमर कस ली है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, 30 नवंबर से शुरू होने वाले इस सत्र में किन प्रमुख मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, इस पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की एक अहम बैठक शुक्रवार, 27 नवंबर को शाम 4:30 बजे नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। राजनीतिक गलियारों में अचानक बुलाए गए इस सत्र और विपक्षी दल की तुरंत बुलाई गई बैठक को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं।