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इस बीच, लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को विपक्ष के कुछ दलों का साथ मिलने की उम्मीद है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि इस बार जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की स्थिति पहले से बेहतर है। विज्ञापन



द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना से अलग हुए गुटों ने भी सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक के समर्थन में जरूरी संख्या जुटाई जा सकती है। विज्ञापन विज्ञापन



क्या क्षेत्रीय दलों के रुख से बदलेगा सियासी गणित?

इस पूरे मामले में तमिलनाडु की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी द्रमुक की भूमिका अहम मानी जा रही है। पार्टी के नेता संकेत दे चुके हैं कि वह परिसीमन के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। हालांकि, इसके लिए तमिलनाडु की लोकसभा सीटों में मौजूदा हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की गारंटी जरूरी होगी।



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द्रमुक चाहती है कि लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा हिस्सेदारी करीब 7.2 फीसदी बनी रहे। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सभी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह अपने प्रस्ताव में बदलाव करने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार के अंतिम प्रस्ताव का पूरा ब्योरा अभी सामने नहीं आया है।



कितने सांसदों का समर्थन मिलने का दावा?

सरकार और उसके सहयोगियों के पास अभी 299 सीटें हैं। असम में उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा को एक सीट का फायदा हुआ है। वहीं, शिरोमणि अकाली दल के सहयोगी बनने से भी एक सीट जुड़ गई है। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट के 20 सदस्य और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के छह सदस्य भी सरकार के साथ बताए जा रहे हैं।



द्रमुक ने किन शर्तों पर समर्थन के संकेत दिए?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, द्रमुक के दो वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी हर मुद्दे पर भाजपा का विरोध करने की नीति नहीं अपनाएगी। उनका कहना है कि परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर सहमति हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु की मौजूदा हिस्सेदारी सुरक्षित रहनी चाहिए।



द्रमुक के एक नेता ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम करने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। इसलिए उन्हें राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए। नेता ने कहा, 'हम सीटों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन प्रतिशत सुरक्षित रहना चाहिए'।



द्रमुक के एक अन्य नेता ने भी माना कि केंद्र सरकार ने पार्टी से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा से वैचारिक मतभेद होने का मतलब यह नहीं है कि उसके हर प्रस्ताव का विरोध किया जाए। उनका कहना था कि किसी भी प्रस्ताव पर फैसला उसके फायदे और नुकसान को देखकर होना चाहिए।



पहले परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव ला चुकी है द्रमुक

द्रमुक ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इसमें 2026 की नई जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने का विरोध किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जरूरी कारण से सीटों की संख्या बदलनी भी पड़े, तो मौजूदा अनुपात सुरक्षित रखा जाए।



यह अनुपात राज्यों के भीतर और संसद के दोनों सदनों में बनाए रखने की मांग की गई थी। इसके लिए 1971 की जनसंख्या के आधार पर तय व्यवस्था को बरकरार रखने की बात कही गई थी।



राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) का क्या है रुख?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भी परिसीमन विधेयक पर विचार करने को तैयार है। पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर अपना रुख बताया।



उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा देश के व्यापक हित को ध्यान में रखकर फैसला करती है। सुले ने कहा कि महिला आरक्षण और वस्तु एवं सेवा कर जैसे कई विधेयक संसद में सर्वसम्मति से पारित हुए हैं।



उनके मुताबिक, परिसीमन विधेयक पर भी सभी दलों के बीच सहमति बन सकती है। उन्होंने कहा कि पहले विधेयक सामने आने दीजिए। पार्टी उसे पढ़ेगी। इसके बाद अपना फैसला करेगी।



लोकसभा में कितने सांसदों के समर्थन की जरूरत?

लोकसभा में कुल 540 सीटें हैं। फिलहाल तीन सीटें खाली हैं। ऐसे में सदन में 537 सदस्य हैं। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए कम से कम 360 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। इससे पहले 16 से 18 अप्रैल के सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।



उस समय विपक्षी गठबंधन इंडिया के 230 सांसदों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। वहीं, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया था। 11 सांसद मतदान के समय अनुपस्थित रहे थे। उस समय सदन की कुल सदस्य संख्या 528 थी। विधेयक पारित कराने के लिए 352 वोट जरूरी थे।



रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा सूत्रों को इस बार द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), तृणमूल कांग्रेस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ गुटों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। भाजपा नेतृत्व ने उन क्षेत्रीय दलों से भी संपर्क किया है, जिन्होंने पिछली बार विपक्ष के साथ मिलकर विधेयक का विरोध किया था।



भाजपा के एक नेता ने दावा किया कि छोटे दलों के कम से कम छह सांसदों का समर्थन मिल चुका है। विधेयक सामने आने के बाद कुछ और दलों का साथ मिलने की उम्मीद है। इस बीच, लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण लागू करने की योजना पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को विपक्ष के कुछ दलों का साथ मिलने की उम्मीद है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का दावा है कि इस बार जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की स्थिति पहले से बेहतर है।द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना से अलग हुए गुटों ने भी सरकार के प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक के समर्थन में जरूरी संख्या जुटाई जा सकती है।इस पूरे मामले में तमिलनाडु की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी द्रमुक की भूमिका अहम मानी जा रही है। पार्टी के नेता संकेत दे चुके हैं कि वह परिसीमन के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। हालांकि, इसके लिए तमिलनाडु की लोकसभा सीटों में मौजूदा हिस्सेदारी सुरक्षित रखने की गारंटी जरूरी होगी।ये भी पढ़ें: महिला आरक्षण-परिसीमन पर फिर दांव लगाएगी सरकार: द्रमुक और शरद पवार की पार्टी ने रखीं शर्तें, क्या पास होगा बिल? द्रमुक चाहती है कि लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा हिस्सेदारी करीब 7.2 फीसदी बनी रहे। सूत्रों के मुताबिक, सरकार सभी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह अपने प्रस्ताव में बदलाव करने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि, सरकार के अंतिम प्रस्ताव का पूरा ब्योरा अभी सामने नहीं आया है।सरकार और उसके सहयोगियों के पास अभी 299 सीटें हैं। असम में उपचुनाव जीतने के बाद भाजपा को एक सीट का फायदा हुआ है। वहीं, शिरोमणि अकाली दल के सहयोगी बनने से भी एक सीट जुड़ गई है। इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट के 20 सदस्य और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के छह सदस्य भी सरकार के साथ बताए जा रहे हैं।इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, द्रमुक के दो वरिष्ठ नेताओं ने गुरुवार को पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी हर मुद्दे पर भाजपा का विरोध करने की नीति नहीं अपनाएगी। उनका कहना है कि परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर सहमति हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु की मौजूदा हिस्सेदारी सुरक्षित रहनी चाहिए।द्रमुक के एक नेता ने कहा कि दक्षिणी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम करने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। उनके मुताबिक, इन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। इसलिए उन्हें राजनीतिक नुकसान नहीं होना चाहिए। नेता ने कहा, 'हम सीटों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन प्रतिशत सुरक्षित रहना चाहिए'।द्रमुक के एक अन्य नेता ने भी माना कि केंद्र सरकार ने पार्टी से संपर्क किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा से वैचारिक मतभेद होने का मतलब यह नहीं है कि उसके हर प्रस्ताव का विरोध किया जाए। उनका कहना था कि किसी भी प्रस्ताव पर फैसला उसके फायदे और नुकसान को देखकर होना चाहिए।द्रमुक ने फरवरी 2024 में तमिलनाडु विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इसमें 2026 की नई जनगणना के आधार पर परिसीमन कराने का विरोध किया गया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि ऐसी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जरूरी कारण से सीटों की संख्या बदलनी भी पड़े, तो मौजूदा अनुपात सुरक्षित रखा जाए।यह अनुपात राज्यों के भीतर और संसद के दोनों सदनों में बनाए रखने की मांग की गई थी। इसके लिए 1971 की जनसंख्या के आधार पर तय व्यवस्था को बरकरार रखने की बात कही गई थी।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) भी परिसीमन विधेयक पर विचार करने को तैयार है। पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर अपना रुख बताया।उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा देश के व्यापक हित को ध्यान में रखकर फैसला करती है। सुले ने कहा कि महिला आरक्षण और वस्तु एवं सेवा कर जैसे कई विधेयक संसद में सर्वसम्मति से पारित हुए हैं।उनके मुताबिक, परिसीमन विधेयक पर भी सभी दलों के बीच सहमति बन सकती है। उन्होंने कहा कि पहले विधेयक सामने आने दीजिए। पार्टी उसे पढ़ेगी। इसके बाद अपना फैसला करेगी।लोकसभा में कुल 540 सीटें हैं। फिलहाल तीन सीटें खाली हैं। ऐसे में सदन में 537 सदस्य हैं। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए कम से कम 360 सांसदों का समर्थन जरूरी होगा। इससे पहले 16 से 18 अप्रैल के सत्र में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका था।उस समय विपक्षी गठबंधन इंडिया के 230 सांसदों ने विधेयक के खिलाफ मतदान किया था। वहीं, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के 298 सांसदों ने इसके पक्ष में वोट दिया था। 11 सांसद मतदान के समय अनुपस्थित रहे थे। उस समय सदन की कुल सदस्य संख्या 528 थी। विधेयक पारित कराने के लिए 352 वोट जरूरी थे।रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा सूत्रों को इस बार द्रमुक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), तृणमूल कांग्रेस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ गुटों से समर्थन मिलने की उम्मीद है। भाजपा नेतृत्व ने उन क्षेत्रीय दलों से भी संपर्क किया है, जिन्होंने पिछली बार विपक्ष के साथ मिलकर विधेयक का विरोध किया था।भाजपा के एक नेता ने दावा किया कि छोटे दलों के कम से कम छह सांसदों का समर्थन मिल चुका है। विधेयक सामने आने के बाद कुछ और दलों का साथ मिलने की उम्मीद है।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने परिसीमन विधेयक को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, विधेयक संसद में पेश हुआ तो पार्टी इसका समर्थन करेगी। हालांकि, इसके लिए एक शर्त रखी गई है। पार्टी चाहती है कि परिसीमन में सभी क्षेत्रों के बीच संतुलन बना रहे।