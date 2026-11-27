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गुरुवार को भाजपा की ओर से आयोजित संविधान दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए, वैष्णव ने सवाल उठाया कि अगर ऐसी पाबंदियों को चुनौती नहीं दी गई, तो क्या भविष्य में नागरिकों को मंदिरों में जाने से भी रोक दिया जाएगा? उन्होंने सवाल किया, 'तमिलनाडु सुरक्षित है। एक दीप जलाने से रोककर, आपने लाखों लोगों की भावनाओं को आहत किया है, उन्हें नष्ट किया है और उनमें खलबली मचा दी है। अब आगे क्या होगा? आज आपने एक दीप जलाने से रोका है। कल आप कहेंगे कि कोई मंदिर नहीं जा सकता? क्या वे मंदिरों को बंद करवा देंगे? क्या वे यही चाहते हैं?मंत्री ने कहा कि 'संविधान का सच्चा सम्मान करने का अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना और अपनी संस्कृति, भगवान मुरुगन तथा अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करना।' मंच से रेलवे योजनाओं के लिए टीवीके (तमिलगा वेत्री कझगम) से अपील करते हुए, वैष्णव ने पार्टी को भूमि अधिग्रहण के मुद्दे को उठाने की चुनौती दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार सभी जरूरी फंड उपलब्ध कराएगी और बिना किसी परेशानी के हर परियोजना को पूरा करेगी, ताकि तमिलनाडु के लोगों को न्याय मिल सके।मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु में रेलवे परियोजनाओं के लिए लगभग 4,800 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से राज्य सरकार ने अब तक केवल 1,253 हेक्टेयर जमीन ही अधिग्रहित की है, जो कुल जरूरत का महज 24 प्रतिशत है। यह सवाल उठाते हुए कि बिना जमीन के रेलवे निर्माण कैसे हो सकता है, उन्होंने 'सहयोगात्मक संघवाद' की बात कही, जिसमें केंद्र के दो कदमों के जवाब में राज्य भी एक कदम उठाए, ताकि तमिलनाडु और वहां के लोग तरक्की कर सकें।नेताओं से अपनी जिम्मेदारियों से न भागने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही विरोधी एक दीप जलाने से रोकने में सफल हो जाएं, लेकिन वे तमिलनाडु के लोगों की प्रगति, विकास या वैश्विक स्तर पर उनकी पहचान को नहीं रोक सकते; उनका स्वाभिमान आज भी कायम है।वैष्णव ने कांग्रेस पर चुनाव कराने के संवैधानिक तरीकों को नकारने और पूरे देश में भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में यह प्रक्रिया बिना किसी विरोध के सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी।उन्होंने कहा, 'कांग्रेस अपनी विफलताओं के लिए बस एसआईआर को दोष देना चाहती है। और वे इसी तरह विफल होते रहेंगे। क्योंकि उनके लिए संविधान से ऊपर उनका परिवार है। उनके लिए बस यही एक चीज मायने रखती है। वे डॉ. अंबेडकर के विचारों में विश्वास नहीं करते हैं।' इस तर्क को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) पर लागू करते हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की उन बार-बार की शिकायतों को खारिज कर दिया कि ईवीएम की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ता है।उन्होंने कहा, 'तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ईवीएम के जरिए वोटिंग हुई, जहां कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई।' इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने से बचती है और पूरी तरह से केवल एक परिवार के नाम पर निर्भर रहती है।'