न्यूज डायरी: बम की धमकी मामले में गूगल से गुजरात में होगी पूछताछ; अभिषेक बनर्जी पर सीएम शुभेंदु के गंभीर आरोप

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पुलिस की दो-टूक, गूगल को नीतियां बदलनी होंगी: गुजरात पुलिस के साइबर अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी विवेक भेडा ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में फर्जी जीमेल खातों का इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया। यह बेहद गंभीर मामला है। विज्ञापन



चंद्रनाथ रथ की हत्या में अभिषेक बनर्जी के गैंग का हाथ: सीएम शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने पूर्व निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या को लेकर मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चंद्रनाथ रथ की हत्या के पीछे अभिषेक गैंग का हाथ है और शूटरों को दो करोड़ रुपये की सुपारी दी गई थी। शुभेंदु ने यह भी दावा किया कि उन्होंने डायमंड हार्बर के कई लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, जिनमें कथित तौर पर हत्या की साजिश से जुड़े संकेत मिलते हैं। विज्ञापन गुजरात पुलिस दिग्गज टेक कंपनी गूगल से पूछताछ करने की तैयारी में है। यह पूछताछ उन पांच लाख से अधिक जीमेल खातों के संबंध में की जाएगी, जिन्हें राज्य के सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी भेजने के लिए एक बड़े आपराधिक नेटवर्क की ओर से बनाया और संचालित किया जा रहा था। अपराधियों की ओर से वित्तीय धोखाधड़ी के लिए गूगल के वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म फायरबेस का दुरुपयोग किए जाने को लेकर भारत में पहले से ही टेक कंपनी के खिलाफ जांच चल रही है। गुजरात पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने इस अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े दो लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान पुलिस को 5,13,847 जीमेल आईडी और उनके पासवर्ड मिले हैं, जिनका इस्तेमाल साल 2022 से किया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इतनी बड़ी तादाद में फर्जी खातों का मिलना अपने आप में एक अनोखा और बेहद गंभीर मामला है।गुजरात पुलिस के साइबर अपराध शाखा के वरिष्ठ अधिकारी विवेक भेडा ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में फर्जी जीमेल खातों का इस्तेमाल पहले कभी नहीं देखा गया। यह बेहद गंभीर मामला है।

सीआरपीएफ ने निलंबित डीआईजी बिधान चंद्र का निलंबन वापस लिया

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने मंगलवार को अपने वरिष्ठ अधिकारी और 1994 बैच के कैडर उप महानिरीक्षक (डीआईजी) बिधान चंद्र पात्रा का लगभग तीन महीने पुराना निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से मामले के गुण-दोषों की समीक्षा करने और 27 अगस्त को निर्देश देने के करीब 20 दिन बाद यह आदेश जारी किया गया। डीआईजी पात्रा को 18 जून को निलंबित किया गया था। उन पर सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री साझा करने का आरोप था, जिसमें कथित तौर पर 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) बिल पास होने के दौरान सरकार में बदलाव की बात कही गई थी।

को-लोकेशन घोटाले में चित्रा रामकृष्ण की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एनएसई की पूर्व प्रबंध निदेशक चित्रा रामकृष्ण की याचिका खारिज कर दी। चित्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट के 9 जुलाई के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत अपराधों का संज्ञान लेने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।

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उत्तराखंड में पाकिस्तानी गैंगस्टर भट्टी के नेटवर्क पर निगरानी के लिए बनेगी सेल

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी की गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी गई है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने खास तैयारी की है। इंटेलीजेंस राज्य और जिला स्तर पर सोशल मीडिया निगरानी सेल का गठन करेगी। ताकि, प्रदेश में भट्टी के नेटवर्क को पनपने से रोका जा सके। इंटेलीजेंस की बैठक में अब तक इस नेटवर्क के बारे में सामने आए तथ्यों के आधार पर विशेष निगरानी बरते के निर्देश दिए गए।