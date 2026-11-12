कमांडर सम्मेलन: राजनाथ सिंह ने दिया दुश्मन को चौंकाने का मंत्र, उड़ान का एआई एप लॉन्च; जानें भविष्य की रणनीति

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सशस्त्र बलों से अपनी ताकत बढ़ाने को कहा। उन्होंने हमले और बचाव की क्षमता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य की जंग में दुश्मन को चौंकाने की क्षमता बनाए रखना जरूरी होगा। भारत को ऐसा सक्षम बनना होगा कि दुश्मन को जवाब देने का मौका न मिले। साथ ही, दुश्मन के अचानक हमले हमले से निपटने की भी तैयारी होनी चाहिए।