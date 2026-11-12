मुंबई में मनचलों के हौसले बुलंद: छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को ट्रेन से धकेला, पीड़िता ने गंवाया एक हाथ

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान नायगांव पूर्व के वकीपाड़ा निवासी जितेंद्र हिरमुखे (53) के रूप में हुई है, जो कैंसर से पीड़ित है। वहीं, पीड़िता नायगांव में ही रहती है। पुलिस के मुताबिक, 4 नवंबर की शाम पीड़िता लोकल ट्रेन से बोरीवली से विरार जा रही थीं। ट्रेन में काफी भीड़ होने के कारण वह गलती से दिव्यांग यात्रियों के लिए आरक्षित डिब्बे में चढ़ गई थीं, जिसमें जितेंद्र हिरमुखे भी सफर कर रहा था।सफर के दौरान हिरमुखे ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब पीड़िता ने इसका कड़ा विरोध किया और उसे ऐसा करने से रोका, जिसको लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। ट्रेन जब नायगांव स्टेशन पहुंची, तब भी दोनों के बीच कहासुनी जारी थी। आरोप है कि इसी दौरान गुस्से में आकर हिरमुखे ने पीड़िता को धक्का दे दिया, जिससे वह दो डिब्बों के बीच जा गिरीं। पीड़िता ने जब वहां से उठने की कोशिश की, तभी ट्रेन आगे बढ़ गई। इससे वह ट्रेन की चपेट में आ गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं।घटना के तुरंत बाद पीड़िता को एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आगे के इलाज के लिए कूपर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने चोट की गंभीरता को भांपते हुए उनकी जान बचाने के लिए कोहनी के नीचे से उनका बायां हाथ काट दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपना चेहरा रुमाल से ढककर मौके से फरार हो गया था। रेलवे पुलिस ने उसकी तलाश के लिए आसपास के कई इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में चेहरा ढका होने के बावजूद आखिरकार पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली और उसे गिरफ्तार कर लिया।