फिलीपींस: 49वें आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, जानें कब-कहां होगा आयोजन

विज्ञापन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला में 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रूपेंद्र टंडन ने एक विशेष ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया में शामिल होंगे। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।