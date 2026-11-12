फिलीपींस: 49वें आसियान-भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, जानें कब-कहां होगा आयोजन
एएनआई, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Thu, 12 Nov 2026 05:37 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला में 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उनकी फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर समेत कई वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें होंगी। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और म्यांमार संकट जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट नीति को और मजबूत करना है।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला में 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित शिखर सम्मेलनों में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रूपेंद्र टंडन ने एक विशेष ब्रीफिंग में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया में शामिल होंगे। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
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फिलीपींस में पीएम मोदी के क्या कार्यक्रम?
प्रधानमंत्री मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। वह शिखर सम्मेलन के इतर कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। फिलीपींस इस सप्ताह 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित सम्मेलनों में कम से कम 19 विश्व और वैश्विक संस्था के नेताओं की मेजबानी करेगा। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया में भी हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आठ नेताओं का एक अनूठा आसियान-नेतृत्व वाला समूह है। इसमें नेता वैश्विक सुरक्षा और सामान्य चिंता के मुद्दों पर अनौपचारिक रूप से चर्चा करते हैं। इस वर्ष पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फिलीपींस कर रहा है। सचिव टंडन ने इसे आसियान की सफल सामूहिक कूटनीति का एक उल्लेखनीय उदाहरण बताया।
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अन्य प्रमुख नेताओं की भागीदारी
अनादोलु एजेंसी के अनुसार, चीनी प्रीमियर ली कियांग भी मनीला में 29वीं चीन-आसियान नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बुधवार को इसकी घोषणा की। ली फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर यात्रा करेंगे। फिलीपींस वर्तमान में आसियान की घूर्णनशील अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष आसियान-चीन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ भी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति
द मनीला टाइम्स की 15 अक्तूबर की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी आसियान बैठक में शामिल होने वाले हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति संचार कार्यालय की अवर सचिव क्लेयर कास्त्रो ने 14 अक्तूबर को ट्रंप की भागीदारी की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि यह भागीदारी 'पुष्टि' हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने भी न्यूयॉर्क पोस्ट की 11 अक्तूबर की रिपोर्ट में ट्रंप की मनीला यात्रा की पुष्टि की थी। ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन के बाद चीन में एपेक शिखर सम्मेलन के लिए शेनझेन जाएंगे।
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शिखर सम्मेलन का एजेंडा और उद्देश्य
फिलीपींस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 15 नवंबर को उद्घाटन समारोह के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें शुरू होंगी। आसियान नेता फिलीपींस की अध्यक्षता की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे। वे म्यांमार संकट जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से निपटने की रणनीतियों पर विचार करेंगे। युवा प्रतिनिधियों, कारोबार क्षेत्र और आसियान सांसदों के साथ भी संवाद होगा। फिलीपींस के विदेश विभाग के अनुसार, यह भागीदारी क्षेत्रीय आर्थिक लचीलापन बनाने के लिए वैश्विक खिलाड़ियों के साथ साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है।
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फिलीपींस में पीएम मोदी के क्या कार्यक्रम?
प्रधानमंत्री मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। वह शिखर सम्मेलन के इतर कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। फिलीपींस इस सप्ताह 49वें आसियान शिखर सम्मेलन और संबंधित सम्मेलनों में कम से कम 19 विश्व और वैश्विक संस्था के नेताओं की मेजबानी करेगा। आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 21वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन प्रक्रिया में भी हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आठ नेताओं का एक अनूठा आसियान-नेतृत्व वाला समूह है। इसमें नेता वैश्विक सुरक्षा और सामान्य चिंता के मुद्दों पर अनौपचारिक रूप से चर्चा करते हैं। इस वर्ष पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फिलीपींस कर रहा है। सचिव टंडन ने इसे आसियान की सफल सामूहिक कूटनीति का एक उल्लेखनीय उदाहरण बताया।
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अन्य प्रमुख नेताओं की भागीदारी
अनादोलु एजेंसी के अनुसार, चीनी प्रीमियर ली कियांग भी मनीला में 29वीं चीन-आसियान नेताओं की बैठक में भाग लेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने बुधवार को इसकी घोषणा की। ली फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के निमंत्रण पर यात्रा करेंगे। फिलीपींस वर्तमान में आसियान की घूर्णनशील अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष आसियान-चीन व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ भी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव की उपस्थिति
द मनीला टाइम्स की 15 अक्तूबर की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी आसियान बैठक में शामिल होने वाले हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति संचार कार्यालय की अवर सचिव क्लेयर कास्त्रो ने 14 अक्तूबर को ट्रंप की भागीदारी की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि यह भागीदारी 'पुष्टि' हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने भी न्यूयॉर्क पोस्ट की 11 अक्तूबर की रिपोर्ट में ट्रंप की मनीला यात्रा की पुष्टि की थी। ट्रंप आसियान शिखर सम्मेलन के बाद चीन में एपेक शिखर सम्मेलन के लिए शेनझेन जाएंगे।
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शिखर सम्मेलन का एजेंडा और उद्देश्य
फिलीपींस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 15 नवंबर को उद्घाटन समारोह के साथ उच्च-स्तरीय बैठकें शुरू होंगी। आसियान नेता फिलीपींस की अध्यक्षता की उपलब्धियों की समीक्षा करेंगे। वे म्यांमार संकट जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से निपटने की रणनीतियों पर विचार करेंगे। युवा प्रतिनिधियों, कारोबार क्षेत्र और आसियान सांसदों के साथ भी संवाद होगा। फिलीपींस के विदेश विभाग के अनुसार, यह भागीदारी क्षेत्रीय आर्थिक लचीलापन बनाने के लिए वैश्विक खिलाड़ियों के साथ साझेदारी के महत्व को रेखांकित करती है।