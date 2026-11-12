मुंबई में फिर बम धमाकों की धमकी: अमिताभ बच्चन के बंगले से मेयर ऑफिस तक निशाने पर, ईमेल में खालिस्तान का जिक्र

मुंबई में एक बार फिर बम धमाकों की धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इस बार धमकी भरे ईमेल में सिर्फ बैंक और एयरपोर्ट ही नहीं, बल्कि मेयर कार्यालय, अदालत, महालक्ष्मी रेसकोर्स, अभिनेता अमिताभ बच्चन का बंगला और गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रमों का भी जिक्र किया गया है। ईमेल मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और जांच की गई। हालांकि, शुरुआती जांच के दौरान किसी भी जगह से कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली।

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ईमेल में अलग-अलग स्थानों पर धमाकों के लिए समय भी लिखा गया था। धमकी में शामिल प्रमुख स्थान और समय इस प्रकार हैं।

पीएनबी की मुंबई शाखा में दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर बम धमाके की चेतावनी।

एक अदालत में दोपहर 2 बजकर 11 मिनट पर धमाके की धमकी।

मेयर कार्यालय में दोपहर 3 बजकर 11 मिनट पर हमले की चेतावनी।

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रात 9 बजकर 11 मिनट पर धमाके की बात।

महालक्ष्मी स्टेडियम में 'दिलजीत बम आईफोन धमाके' का जिक्र।

अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' और उनकी कार पर बम से हमले की चेतावनी।

सूत्रों के मुताबिक, 12 नवंबर को सुबह 10 बजकर 52 मिनट पर एक ईमेल पते से धमकी भेजी गई। यह ईमेल पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के मुंबई जोनल कार्यालय, कफ परेड स्थित लोकल क्राइम ब्रांच और दक्षिण मुंबई के जवेरी बाजार स्थित बैंक शाखा को भेजा गया था। ईमेल में मुंबई के कई स्थानों पर बम धमाके और हमले करने की चेतावनी दी गई। नगर निगम का भी इसमें उल्लेख था, जिसके बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क कर दिया गया।धमकी भरे ईमेल पर 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' के नाम से हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें इंजीनियर गुरनाख सिंह, रुकन शाहवाला और डॉ. गुरनिर्वैर सिंह खान राजादा के नाम भी लिखे गए थे। हालांकि, ईमेल में इन नामों और कथित संगठन का उल्लेख होने के बावजूद इसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ईमेल भेजने वाले का इस संगठन से कोई संबंध है या नहीं। सुरक्षा एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की विश्वसनीयता की जांच कर रही हैं।धमकी भरे ईमेल में किन जगहों और समय का जिक्र किया गया?



दिलजीत दोसांझ और अमिताभ बच्चन को लेकर क्या लिखा गया?

ईमेल में अभिनेता अमिताभ बच्चन के बंगले 'जलसा' पर कार बम से हमला करने की धमकी दी गई। इसके अलावा गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ का भी नाम लिया गया। ईमेल में लोगों को उनके आगामी कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी गई। महालक्ष्मी स्टेडियम का जिक्र करते हुए दिलजीत से जुड़ी धमकी लिखी गई थी। ईमेल में पीएनबी के कॉरपोरेट ईमेल डोमेन को लेकर भी एक टिप्पणी थी। इसमें कहा गया था कि बैंक का ईमेल डोमेन pnb.co.in से बदलकर pnbbank.in कर दिया गया है।

धमकी मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर सुरक्षा जांच और निरीक्षण किए गए। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान किसी भी जगह कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। सुरक्षा एजेंसियां अब ईमेल भेजने वाले की पहचान और धमकी की विश्वसनीयता की जांच कर रही हैं। इस बीच अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले जलसा की सुरक्षा का मामला पहले भी सामने आ चुका है। एक नवंबर को अमिताभ अपने घर के बाहर प्रशंसकों से मिलने पहुंचे थे। उस दौरान वह एक पारदर्शी सुरक्षा घेरे के अंदर खड़े थे। उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी वहां मौजूद थे और सुरक्षाकर्मी तैनात थे। अक्टूबर में भी जलसा को निशाना बनाने वाला धमकी भरा ईमेल मिलने की बात सामने आई थी। वह ईमेल बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित एक स्कूल को मिला था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की थी। अमिताभ हर रविवार अपने घर के बाहर प्रशंसकों से मिलने आते हैं।